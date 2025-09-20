بوكيتينو مرشح لتدريب مانشستر يونايتد



علي معالي (أبوظبي)

وفقاً لصحيفة «ديلي ستار»، يدرس مجلس إدارة مانشستر يونايتد تعيين ماوريسيو بوكيتينو، المدرب الحالي للمنتخب الأميركي، وأوضحت الصحيفة أن إدارة النادي غير راضية عن الوضع الحالي تحت قيادة روبن أموريم، وتبحث عن بدائل في حال فشل المدرب البرتغالي في تحسين الأمور.

ويحظى المدرب الأرجنتيني، البالغ من العمر 53 عاماً، بإعجاب «الشياطين الحمر» نظراً لخبرته الواسعة في تدريب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، وسبق لبوكيتينو أن قاد توتنهام هوتسبير وتشيلسي، وقاد توتنهام إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2019.

وبعد أربع جولات، حصد مانشستر يونايتد أربع نقاط فقط، ويحتل المركز الرابع عشر في جدول الدوري، وقد خرج بالفعل من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة على يد جريمسبي، بعد خسارته أمام الفريق من الدرجة الأدنى بركلات الترجيح.