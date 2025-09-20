الأحد 21 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

جوارديولا يُحفز لاعبي سيتي لتخطي «الأسبوع الصعب»

جوارديولا يُحفز لاعبي سيتي لتخطي «الأسبوع الصعب»
20 سبتمبر 2025 15:29

لندن (د ب أ)

أعرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن سعادته بعقلية لاعبيه والتزامهم قبل مواجهة أرسنال غداً الأحد، في قمة مباريات المرحلة الخامسة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وشاهد جوارديولا فريقه يقدم أداء قوياً في الفوز على ضيفه وجاره اللدود مانشستر يونايتد 3 -0 في الدوري الإنجليزي الأسبوع الماضي، الذي شهد أيضاً فوز الفريق السماوي 2-0 على ضيفه نابولي الإيطالي ببطولة دوري أبطال أوروبا.
ويدرك جوارديولا صعوبة الموقعة المرتقبة ضد أرسنال، الذي أصبح أحد أبرز المنافسين على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في المواسم الأخيرة، بقيادة مديره الفني الإسباني ميكيل أرتيتا، مساعد المدرب الكتالوني السابق، لكن الأهم بالنسبة لجوارديولا هو سلوك فريقه، حيث يريد منهم استعادة النسخة التي جعلت سيتي لا يقهر في السنوات الأخيرة، التي شهدت حصده لقب الدوري برصيد 100 نقطة، وتحقيقه الثلاثية التاريخية (الدوري وكأس إنجلترا ودوري الأبطال) وكذلك التتويج بلقب كأس العالم للأندية، بالإضافة للفوز بأربعة ألقاب متتالية للدوري المحلي.
وقال جوارديولا: «أعرف متى يكون فريقي متماسكاً، لأنه عندما تفوز بستة ألقاب دوري فأنت آلة، وتثبت أن فريقك ثابت المستوى، ولأجل ذلك ينبغي على اللاعبين أن يحققوا المزيد».
وأضاف في تصريحاته، التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي لمانشستر سيتي: «بالطبع نصل إلى أسبوع نواجه فيه مانشستر يونايتد، ونابولي، والآن أرسنال.. إنه ليس أسبوعاً سهلاً، لكن في الدوري الإنجليزي دائماً الأمر كذلك».
وواصل: «ما يهم هو الإحساس، الأجواء داخل فريق، لغة الجسد. هذا ما أركز عليه، لغة الجسد تطورت، وأنا سعيد جدا بذلك، الفوز أو الخسارة، نحن دائماً نحاول، لكن عندما ترى أن الفريق في أجواء إيجابية، فهذا ما يجب أن يكون».
وكانت زيارة مانشستر سيتي الأخيرة لأرسنال للنسيان، حيث تلقى الفريق خسارة قاسية 1-5، عندما أحرز مارتن أوديجارد الهدف الأول، ثم عادل إيرلينج هالاند النتيجة، لكن في آخر نصف ساعة سجل الفريق اللندني أربعة أهداف عبر توماس بارتي، مايلز لويس-سكيللي، كاي هافرتز، وإيثان نوانيري.
ويريد جوارديولا من فريقه منافسة أقوى هذه المرة، حيث قال: «آخر 20-15 دقيقة كانت كارثية، نسينا ما يجب أن نفعله، وبعد ذلك أصبح الأمر سهلاً على أرسنال».
وتابع: «أتمنى هذا الموسم أن نقدم تحدياً أكبر، لأن ميكيل مدرب استثنائي، عزز صفوف الفريق في أربع أو خمس فترات انتقال، والآن لديهم فريق مذهل، إنه من أصعب الخصوم حالياً في أوروبا».

بيب جوارديولا
مانشستر سيتي
أرسنال
الدوري الإنجليزي
