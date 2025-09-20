الأحد 21 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

منتخب الإمارات بطل كأس الخليج العربي للبادل

منتخب الإمارات بطل كأس الخليج العربي للبادل
20 سبتمبر 2025 15:53

 

الدوحة (وام)
توج منتخب البادل للرجال بطلاً لكأس الخليج العربي الرابعة، التي اختتمت منافساتها في العاصمة القطرية الدوحة، محافظاً على اللقب الذي أحرزه في النسخة الماضية.
وحقق منتخبنا العلامة الكاملة بعدما تغلب في مباراته الأخيرة على نظيره الكويتي بنتيجة 3-0 ضمن الجولة الخامسة والأخيرة، ليحقق 5 انتصارات متتالية ويتصدر ترتيب فئة الرجال محرزاً كأس البطولة والميداليات الذهبية، فيما جاء المنتخب القطري ثانياً والكويتي ثالثاً.
وفي فئة السيدات، نال منتخب الإمارات المركز الثاني والميداليات الفضية بعد فوزه في الجولة الختامية على نظيره السعودي 2-1، بينما تصدر المنتخب الكويتي الترتيب، وحل المنتخب السعودي ثالثاً.
كما أحرز منتخب الإمارات للشباب المركز الثاني والميداليات الفضية عقب فوزه في الجولة الأخيرة على البحرين 3-0، في حين توج المنتخب الكويتي بلقب الفئة وجاء المنتخب السعودي ثالثاً.

أخبار ذات صلة
منتخب البادل يفوز على قطر في بطولة الخليج
منتخب البادل يواصل انتصاراته في بطولة الخليج
البادل تنس
اتحاد البادل تنس
اتحاد رياضة البادل تنس
آخر الأخبار
«المجلس العالمي للتسامح» يدعو إلى ترسيخ مبادئ السلام بين الشعوب
الأخبار العالمية
«المجلس العالمي للتسامح» يدعو إلى ترسيخ مبادئ السلام بين الشعوب
اليوم 15:20
برعاية حمدان بن محمد.. مؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة ينطلق الأربعاء المقبل
علوم الدار
برعاية حمدان بن محمد.. مؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة ينطلق الأربعاء المقبل
اليوم 15:16
«المشخص 3» يتصدر اليوم الأول في «الإمارات للشواحيف»
الرياضة
«المشخص 3» يتصدر اليوم الأول في «الإمارات للشواحيف»
اليوم 15:00
محمد بن راشد يطلق الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»
علوم الدار
محمد بن راشد يطلق الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»
اليوم 14:53
لابا كودجو: «الأسطورة» أحمد عبدالله ساعدني لكسر رقمه
الرياضة
لابا كودجو: «الأسطورة» أحمد عبدالله ساعدني لكسر رقمه
اليوم 14:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©