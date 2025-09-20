الأحد 21 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

الإمارات تشارك في مونديال «الشراع الحديث» بإيطاليا

الإمارات تشارك في مونديال «الشراع الحديث» بإيطاليا
20 سبتمبر 2025 16:45

 

فورميا (وام)
تشارك دولة الإمارات ممثلة في عادل خالد، لاعب منتخبنا الوطني ونادي الحمرية، في بطولة العالم للشراع الحديث لفئتي إلكا 6 و7، التي انطلقت أمس في مدينة فورميا الإيطالية وتستمر حتى 28 سبتمبر الجاري، بمشاركة 500 لاعب ولاعبة من 40 دولة.
ويتطلع بطل الإمارات المتوج أخيراً بلقب الدوري الأوروبي للشراع الحديث في إيطاليا، لحصد الميدالية الخامسة، بعد فوزه ببرونزية عام 2022 في المكسيك، وفضية وبرونزية عام 2023 في تايلاند، وبرونزية عام 2024 في أستراليا.
وانطلقت مساء أمس عملية التسجيل، واستلام القوارب للمشاركة في البطولة، تمهيداً لبداية المنافسات على مدار 7 أيام وصولاً إلى اليوم الختامي لتتويج أصحاب المراكز الأولى.
وأكد البطل عادل خالد أنه أمام تحدٍ كبير في النسخة الجديدة من بطولة العالم، بعد استعدادات متكاملة، بدعم الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث، والجهود الملموسة لنادي الحمرية في تهيئة أفضل الظروف لمشاركته في البطولات الخارجية، والمنافسة على المراكز الأولى.

الشراع الحديث
منتخب الشراع الحديث
أحمد بن حمدان آل نهيان
نادي الحمرية
