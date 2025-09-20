«السباق الضيق» على أجندة الفورمولا-1 حتى 2030

برلين (د ب أ)

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، في بيان صدر اليوم السبت، استمرار سباق جائزة أذربيجان الكبرى ضمن أجندة سباقات المسابقة حتى عام 2030.

وجاء هذا الإعلان قبل سباق هذا العام، الذي يقام في العاصمة الأذربيجانية باكو، غداً الأحد. ويمر مسار السباق الضيق، الذي يبلغ طوله ستة كيلومترات، عبر مدينة إيشيري شهر القديمة، حيث يستضيف قسم القلعة أحد أضيق المنعطفات في أجندة فورمولا-1.

وظهر هذا المسار لأول مرة في أجندة سباقات الفورمولا -1 عام 2016، تحت مسمى جائزة أوروبا الكبرى، قبل أن يصبح سباقاً دائماً عام 2017 باسم جائزة أذربيجان الكبرى.

وأصبح السباق الأذربيجاني أحد أكثر السباقات انفتاحاً في الموسم، حيث فاز به سبعة سائقين مختلفين على مدار ثماني نسخ، فيما كان المكسيكي سيرخيو بيريز هو السائق الوحيد الذي فاز به مرتين.

وقال ستيفانو دومينيكالي، الرئيس التنفيذي لشركة فورمولا-1: «تتمتع مدينة باكو بطاقة هائلة، ومنذ أول سباق جائزة كبرى لنا هنا عام 2016، حظيت اللعبة بترحيب حار وحماسي من شعب أذربيجان باستمرار».

وأضاف دومينيكالي: «يعتبر هذا المضمار فريداً من نوعه، حيث يتضمن أقساماً فنية وخطوطاً مستقيمة طويلة تمر عبر الساحل المذهل والمدينة القديمة التاريخية، ممّا يوفر سباقاً مليئاً بالأحداث والترفيه كل عام».