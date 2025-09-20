هول تحرز ذهبية السباعي في مونديال القوى بطوكيو



طوكيو (رويترز)

فازت آنا هول بسباق 800 متر، ضمن منافسات السباعي، في دقيقتين و06.08 ثانية في بطولة العالم لألعاب القوى، اليوم «السبت»، لتحرز أول ميدالية ذهبية عالمية في مسيرتها وتعيد اللقب للولايات المتحدة للمرة الأولى منذ 1993.

بعد حصولها على الميدالية البرونزية في يوجين عام 2022 والفضية في بودابست 2023، صعدت الرياضية الأميركية (24 عاماً) إلى قمة منصة التتويج برصيد 6888 نقطة، بعد أن تصدرت المنافسة في معظم اليومين.

احتلت الأيرلندية كيت أوكونور المركز الثاني برصيد 6714 نقطة، محققةً رقماً قياسياً وطنياً، بينما تقاسمت البطلة البريطانية كاتارينا جونسون-تومسون حاملة اللقب والأميركية تاليا بروكس البرونزية، بعد أن أنهيتا المنافسات بنفس الرصيد وهو 6581 نقطة.

انسحبت البلجيكية نافي تيام، البطلة الأولمبية ثلاث مرات وبطلة العالم مرتين، والتي لم تُهزم في المنافسات منذ 2019، اليوم بعد أن حرمتها وثبة طويلة مخيبة للآمال من أي فرصة تقريباً للفوز بميدالية.