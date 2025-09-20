الأحد 21 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

هول تحرز ذهبية السباعي في مونديال القوى بطوكيو

هول تحرز ذهبية السباعي في مونديال القوى بطوكيو
20 سبتمبر 2025 17:15


طوكيو (رويترز)
فازت آنا هول بسباق 800 متر، ضمن منافسات السباعي، في دقيقتين و06.08 ثانية في بطولة العالم لألعاب القوى، اليوم «السبت»، لتحرز أول ميدالية ذهبية عالمية في مسيرتها وتعيد اللقب للولايات المتحدة للمرة الأولى منذ 1993.
بعد حصولها على الميدالية البرونزية في يوجين عام 2022 والفضية في بودابست 2023، صعدت الرياضية الأميركية (24 عاماً) إلى قمة منصة التتويج برصيد 6888 نقطة، بعد أن تصدرت المنافسة في معظم اليومين.
احتلت الأيرلندية كيت أوكونور المركز الثاني برصيد 6714 نقطة، محققةً رقماً قياسياً وطنياً، بينما تقاسمت البطلة البريطانية كاتارينا جونسون-تومسون حاملة اللقب والأميركية تاليا بروكس البرونزية، بعد أن أنهيتا المنافسات بنفس الرصيد وهو 6581 نقطة.
انسحبت البلجيكية نافي تيام، البطلة الأولمبية ثلاث مرات وبطلة العالم مرتين، والتي لم تُهزم في المنافسات منذ 2019، اليوم بعد أن حرمتها وثبة طويلة مخيبة للآمال من أي فرصة تقريباً للفوز بميدالية.

أخبار ذات صلة
ترامب: سأمنح بن كارسون وسام الحرية الرئاسي
إطلاق نار في نيو هامبشاير الأميركية يسفر عن إصابة عدة أشخاص
ألعاب القوى
بطولة العالم لألعاب القوى
طوكيو
الولايات المتحدة
آخر الأخبار
«المجلس العالمي للتسامح» يدعو إلى ترسيخ مبادئ السلام بين الشعوب
الأخبار العالمية
«المجلس العالمي للتسامح» يدعو إلى ترسيخ مبادئ السلام بين الشعوب
اليوم 15:20
برعاية حمدان بن محمد.. مؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة ينطلق الأربعاء المقبل
علوم الدار
برعاية حمدان بن محمد.. مؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة ينطلق الأربعاء المقبل
اليوم 15:16
«المشخص 3» يتصدر اليوم الأول في «الإمارات للشواحيف»
الرياضة
«المشخص 3» يتصدر اليوم الأول في «الإمارات للشواحيف»
اليوم 15:00
محمد بن راشد يطلق الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»
علوم الدار
محمد بن راشد يطلق الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»
اليوم 14:53
لابا كودجو: «الأسطورة» أحمد عبدالله ساعدني لكسر رقمه
الرياضة
لابا كودجو: «الأسطورة» أحمد عبدالله ساعدني لكسر رقمه
اليوم 14:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©