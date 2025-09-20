الأحد 21 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

برعاية حمدان بن زايد.. «زلزال 25» يتوج بلقب سباق أبو الأبيض للمحامل فئة 60 قدماً

برعاية حمدان بن زايد.. «زلزال 25» يتوج بلقب سباق أبو الأبيض للمحامل فئة 60 قدماً
20 سبتمبر 2025 18:18
  •  

أبوظبي (الاتحاد)
توج المحمل «زلزال 25» بلقب سباق أبو الأبيض للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ونظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية على مسافة 20 ميلاً بحرياً وسط أجواء مميزة وسرعة رياح بلغت 16 عقدة، امتدت على مسار السباق وصولا إلى كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي.
وجاء فوز زلزال 25 للمالك سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، بقيادة النوخذة محمد عبد الله المرزوقي بالمركز الأول، فيما حل ثانياً المحمل «الظفرة 125» للمالك سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، بقيادة النوخذة مروان عبد الله المرزوقي، وحصد المركز الثالث المحمل «حشيم 199» للمالك سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، بقيادة النوخذة حسن عبد الله المرزوقي.
وفي ختام السباق، قام كل من خليفة القبيسي عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وخليفة الرميثي رئيس قسم السباقات التراثية بالنادي، وخليفة السويدي رئيس قسم الأكاديمية، بتتويج الفائزين وأصحاب المراكز الأولى.
وأعرب نادي أبوظبي للرياضات البحرية عن شكره وتقديره لشركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك الشريك الاستراتيجي للنادي على دعمها المتواصل للأنشطة والبطولات البحرية التراثية والحديثة.
كما وجه الشكر إلى الجهات المشاركة في تنظيم السباق وهم ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، مجلس أبوظبي الرياضي، هيئة أبوظبي للتراث، المركز الوطني للأرصاد، شبكة أبوظبي للإعلام، جهاز حماية المنشآت، ودلما مارين.

 

 

  •  

 

