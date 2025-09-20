الأحد 21 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ليفربول يحبط انتفاضة إيفرتون في «قمة مرسيسايد»

ليفربول يحبط انتفاضة إيفرتون في «قمة مرسيسايد»
20 سبتمبر 2025 18:21


ليفربول (أ ف ب)
حافظ ليفربول على رصيده المثالي هذا الموسم في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بحسمه ديربي ميرسيسايد أمام ضيفه إيفرتون 2-1 السبت في المرحلة الخامسة.
ورفع حامل اللقب رصيده إلى 15 نقطة مبتعدا بفارق ست نقاط موقتا عن وصيفه أرسنال الذي يخوض مواجهة نارية الأحد مع ضيفه مانشستر سيتي الثامن.
وسيطر ليفربول على الشوط الأول ترجمها بهدفين للهولندي راين خرافنبرخ (10) والفرنسي هوجو إيكيتيكيه (29).
لكن الفريق الأحمر فقد زخمه في الشوط الثاني، ليقلص «توفيز» الفارق عبر لاعب وسطه السنغالي إدريسا جي (58).
واحتاج رجال المدرّب الهولندي أرنه سلوت إلى أهداف متأخرة خصوصا في الوقت البدل عن ضائع، لحسم آخر أربع مباريات في الدوري المحلي ومواجهته الافتتاحية في دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد الإسباني منتصف الأسبوع.

أخبار ذات صلة
الأرقام تتحدث.. من يحسم قمة أرسنال والسيتي في «البريميرليج»؟
يونايتد بقيادة أموريم.. أول فوز أمام «الكبار» منذ 279 يوماً!
ليفربول
ايفرتون
الدوري الإنجليزي
البريميرليج
محمد صلاح
آخر الأخبار
«المجلس العالمي للتسامح» يدعو إلى ترسيخ مبادئ السلام بين الشعوب
الأخبار العالمية
«المجلس العالمي للتسامح» يدعو إلى ترسيخ مبادئ السلام بين الشعوب
اليوم 15:20
برعاية حمدان بن محمد.. مؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة ينطلق الأربعاء المقبل
علوم الدار
برعاية حمدان بن محمد.. مؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة ينطلق الأربعاء المقبل
اليوم 15:16
«المشخص 3» يتصدر اليوم الأول في «الإمارات للشواحيف»
الرياضة
«المشخص 3» يتصدر اليوم الأول في «الإمارات للشواحيف»
اليوم 15:00
محمد بن راشد يطلق الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»
علوم الدار
محمد بن راشد يطلق الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»
اليوم 14:53
لابا كودجو: «الأسطورة» أحمد عبدالله ساعدني لكسر رقمه
الرياضة
لابا كودجو: «الأسطورة» أحمد عبدالله ساعدني لكسر رقمه
اليوم 14:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©