الأحد 21 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نجوم الجوجيتسو: كأس رئيس الدولة الأقوى على الساحة المحلية

نجوم الجوجيتسو: كأس رئيس الدولة الأقوى على الساحة المحلية
20 سبتمبر 2025 19:00

 

أبوظبي (وام)
أكد عدد من لاعبي الجوجيتسو أن بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو تمثل ذروة المنافسات المحلية، وأغلى ألقابها، لما تحمله من اسم رفيع ومكانة خاصة في قلوب الرياضيين، مشيرين إلى أن المنافسة فيها تُعد الأقوى على مستوى الدولة، إذ تجمع نخبة اللاعبين من مختلف الأندية والأكاديميات، ما يجعل كل نزال فيها بمثابة نهائي حاسم يتطلب أعلى درجات الجاهزية البدنية والذهنية والفنية.
واختتمت مساء أمس (الجمعة) منافسات الجولة الثانية من البطولة، التي استضافتها صالة «مبادلة أرينا» في أبوظبي، وسط حضور جماهيري كبير ومشاركة مميزة من نخبة لاعبي فئة فوق 18 عاماً.
وقال عبد الله عبيد الكعبي، لاعب نادي العين، إن بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة ليست مجرد مسابقة رياضية، بل تمثل ذروة البطولات المحلية وأغلاها، موضحاً أن المشاركة فيها تتطلب استعداداً خاصاً، نظراً لطبيعة المنافسة التي تختلف كلياً عن غيرها، حيث تشهد نزالات على مستوى عالٍ من القوة والندية، بمشاركة أبرز الأندية والأكاديميات.
من جهته وصف راشد الهيمني، لاعب نادي الوحدة، المشاركة في البطولة بأنها «شرف ومسؤولية استثنائية»، مؤكداً أن اسم البطولة يمنحها قيمة رفيعة، ويجعل كل لحظة على بساط النزال تجربة لا تُنسى.
وأوضح أن التنافس في هذه البطولة يمثل اختباراً حقيقياً للقدرات، وفرصة لقياس المستوى أمام أفضل اللاعبين على مستوى الدولة.
بدوره، أكد هزاع فيصل الحساني، لاعب نادي العين، أن البطولة لا تضاهيها أي منافسة محلية من حيث الصعوبة والقوة، مشيراً إلى أن الاستعداد لها بدأ منذ انطلاق الموسم، من خلال برامج تدريبية مكثفة تهدف إلى تعزيز الجاهزية الشاملة، ولفت إلى أن أي خطأ بسيط خلال النزالات قد يكلّف الكثير، ما يعكس قوة المنافسة.
أما سلطان حسن، لاعب نادي بني ياس، فقد عبّر عن فخره بالمشاركة في البطولة، مؤكداً أنها الأغلى والأصعب على الإطلاق، نظراً لما تحمله من اسم غال وما تشهده من منافسات قوية بين نخبة اللاعبين، الذين يخوضون نزالات تتطلب تركيزاً عالياً وجهوزية بدنية وفنية مكتملة.
من جانبه، أكد ذياب النعيمي، لاعب نادي العين أن كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو تمثل التحدي الأبرز في موسم الجوجيتسو، موضحا أن المنافسة فيها تتطلب أقصى درجات الالتزام، ولا تتيح مجالاً للمفاجآت، في ظل مشاركة لاعبين من أصحاب الخبرة والكفاءة العالية.

أخبار ذات صلة
الوحدة يعزز صدارته لكأس رئيس الدولة للجوجيتسو
نجاح باهر لبطولة مصر الوطنية للجوجيتسو
الجو جيتسو
اتحاد الجو جيتسو
كأس رئيس الدولة للجو جيتسو
بطولات الجو جيتسو
آخر الأخبار
«المجلس العالمي للتسامح» يدعو إلى ترسيخ مبادئ السلام بين الشعوب
الأخبار العالمية
«المجلس العالمي للتسامح» يدعو إلى ترسيخ مبادئ السلام بين الشعوب
اليوم 15:20
برعاية حمدان بن محمد.. مؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة ينطلق الأربعاء المقبل
علوم الدار
برعاية حمدان بن محمد.. مؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة ينطلق الأربعاء المقبل
اليوم 15:16
«المشخص 3» يتصدر اليوم الأول في «الإمارات للشواحيف»
الرياضة
«المشخص 3» يتصدر اليوم الأول في «الإمارات للشواحيف»
اليوم 15:00
محمد بن راشد يطلق الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»
علوم الدار
محمد بن راشد يطلق الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»
اليوم 14:53
لابا كودجو: «الأسطورة» أحمد عبدالله ساعدني لكسر رقمه
الرياضة
لابا كودجو: «الأسطورة» أحمد عبدالله ساعدني لكسر رقمه
اليوم 14:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©