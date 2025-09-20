الأحد 21 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أصغر لاعب في ليفربول يُسجل ويمرر هدفاً بـ «ديربي ميرسيسايد»

أصغر لاعب في ليفربول يُسجل ويمرر هدفاً بـ «ديربي ميرسيسايد»
20 سبتمبر 2025 19:30

 
علي معالي (أبوظبي)
أصبح الهولندي ريان جرافينبيرخ أصغر لاعب في ليفربول يُسجل ويُمرر هدفًا في ديربي ميرسيسايد، حيث حقق ليفربول فوزاً بنتيجة 2-1 على إيفرتون في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل لاعب الوسط الهولندي الهدف الافتتاحي، ليُخلّد اسمه في سجلات التاريخ بإنجاز مهم، ليدخل لاعب خط وسط ليفربول الشاب، رايان جرافينبيرخ، البالغ من العمر 23 عاماً و128 يوماً، تاريخ ديربي ميرسيسايد كأصغر لاعب في تاريخ النادي يُسجل ويُقدم تمريرة حاسمة في نفس المباراة.
ساهمت تمريرة الهولندي في فوز ليفربول في ديربي حاسم على إيفرتون، ليبقى ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث لم يُهزم بعد ولم يُضيع أي نقطة، ورصيده (15 نقطة).

ليفربول
ايفرتون
الدوري الإنجليزي
البرييمير ليج
محمد صلاح
