كلباء يكسب دبا بـ «ريمونتادا» الشوط الثاني

فيصل النقبي (دبا)

نجح كلباء في الظفر بنقاط المباراة الثلاث بعد فوزه المثير على دبا 2-1 في اللقاء الذي أقيم بينهما على استاد دبا في الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، وتمكن البديل أحمد أبو ناموس من تسجيل هدف التقدم الثاني للضيوف في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني بعد أن سجل رينيه ريفاس هدف كلباء الأول في الدقيقة 53 وكان أصحاب الأرض قد تقدموا بهدف حمل توقيع إياجو سانتوس بالدقيقة .17

وبلغ كلباء النقطة السابعة فيما بقي النواخذة عند رصيده الصفري، وشهدت المباراة بلحظاتها الأخيرة إثارة كبيرة حيث تم إلغاء ضربة جزاء وهدف لدبا.

انتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف سجله المهاجم إياجو سانتوس في الدقيقة 17، حيث نجح في تسجيل هدفه الأول في المسابقة، وما لبث الضيوف أن أدركوا التعادل عن طريق رينيه ريفاس في الدقيقة 53.

ونجح البديل أحمد أبو ناموس في تسجيل هدف كلباء الثاني في الرمق الأخير من اللقاء بالدقيقة الثانية من وقت بدل الضائع للشوط الثاني، وبلغت المباراة قمة إثارتها عندما ألغى الحكم ضربة جزاء لدبا في الثواني الأخيرة من اللقاء بسبب تدخل تقنية الفيديو وكذلك ألغي هدف مهند علي بعدها مباشرة.