«أبيض الناشئين» يواجه عُمان في ضربة البداية بـ«خليجي 17»



معتصم عبدالله (أبوظبي)

يدشن منتخبنا الوطني للناشئين «مواليد 2009» مشواره الرسمي الأول، عندما يلتقي نظيره العُماني في التاسعة من مساء الغد، على استاد سحيم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى في بطولة كأس الخليج للناشئين تحت 17 عاماً.

وتسبق المباراة مواجهة افتتاحية تجمع قطر «المستضيف» واليمن في السابعة مساءً على ذات الملعب.

وتُقام منافسات البطولة بمشاركة ثمانية منتخبات قُسّمت إلى مجموعتين، تضم الأولى كلاً من: قطر، الإمارات، عُمان، واليمن، فيما تضم الثانية: العراق، الكويت، السعودية، والبحرين.

وتُعد المشاركة الحالية أول محطة رسمية لـ«أبيض الناشئين»، حيث أكد ماجد سالم، مدرب المنتخب، جاهزية اللاعبين لخوض المنافسة، مشيراً إلى أن مواجهة عُمان الافتتاحية ستكون قوية، مؤكداً أن البطولة تمثل جزءاً من خطة الإعداد لبناء جيل قادر على دعم المنتخبات الوطنية مستقبلاً.

كما وجّه سالم شكره لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم على تنظيم البطولة وتوفير بيئة تنافسية مثالية تسهم في صقل المواهب الشابة.