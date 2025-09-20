الأحد 21 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
العين يتجاوز خورفكان وينفرد بصدارة دوري أدنوك للمحترفين

العين يتجاوز خورفكان وينفرد بصدارة دوري أدنوك للمحترفين
20 سبتمبر 2025 20:42

 

أبوظبي (د ب أ)
انفرد العين بصدارة جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين بفضل فوزه على ضيفه خورفكان 3 /صفر اليوم السبت في المرحلة الرابعة، وتقمص المهاجم التوجولي المتوهج، لابا كودجو دور البطولة وقاد العين للفوز المثير على خورفكان.
وسجل كودجو لابا الأهداف الثلاثة (هاتريك) في الدقائق 45 و58 و79، علماً بأن الهدف الثالث جاء من ضربة جزاء. وسجل العين فوزه الثالث هذا الموسم مقابل تعادل وحيد ليرفع رصيده في الصدارة إلى عشر نقاط بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه الوحدة، وبفارق ثلاث نقاط عن النصر صاحب المركز الثالث، والذي خاض ثلاث مباريات، وتوقف رصيد خورفكان عند أربع نقاط في المركز التاسع بعدما خسر للمرة الثانية مقابل انتصار وتعادل.

