فوز مصفوت ويونايتد والعربي في دوري الأولى



معتصم عبدالله (أبوظبي)

أكملت فرق مصفوت ويونايتد والعربي سلسلة انتصارات الجولة الأولى من دوري الدرجة الأولى لموسم 2025-2026، بعدما حققت ثلاثتها الفوز خارج الديار، بتغلب مصفوت على مضيفه الاتفاق 2-0، وتفوق يونايتد على الذيد 2-1، فيما عاد العربي بالنقاط الثلاث من ملعب كلباء بعد فوزه على العروبة بهدف دون مقابل.

وسجل لمصفوت كل من إبريما جنج في الدقيقة 66، وسعيد جمباع في الدقيقة 86، فيما قاد صامويل لوبيز فريقه يونايتد للفوز بتسجيله هدفي فريقه في الدقيقتين 38 و93، مقابل هدف وحيد للذيد حمل توقيع سيد بوريا في الدقيقة 86، أما العربي، فقد حسم مواجهته أمام العروبة بفضل هدف سليم بركة في الدقيقة 75.

وكانت الجولة انطلقت الجمعة، حيث حقق الإمارات فوزاً صعباً على سيتي 1-0، وتفوق دبا الحصن على ضيفه مجد بهدفين نظيفين، وعاد حتا بالنقاط الثلاث من ملعب الجزيرة الحمراء بفوزه 1-0، فيما اختتم الحمرية الجولة بانتصار كبير على جلف يونايتد 4-2.

وبنهاية الجولة الافتتاحية، تساوت 7 أندية في صدارة الترتيب برصيد 3 نقاط، وهي: الحمرية، مصفوت، دبا الحصن، يونايتد، العربي، الإمارات، وحتا، فيما غاب الفجيرة عن الجولة الأولى لوقوعه في راحة ضمن جدول البطولة الذي يضم 15 فريقاً.