الرياضة

مدرب ليفربول: نفدت طاقتنا أمام إيفرتون لكننا حافظنا على عقليتنا

مدرب ليفربول: نفدت طاقتنا أمام إيفرتون لكننا حافظنا على عقليتنا
20 سبتمبر 2025 21:33

 
لندن (د ب أ)

اعترف الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، بأن فريقه عانى بدنياً قبل نهاية مباراته بديربي ميرسيسايد والذي فاز به على حساب إيفرتون في الدوري الإنجليزي، لكن عقلية الفريق ظلت قوية، واكتسب الفريق ميزة التسجيل في الدقائق الأخيرة في آخر خمس مباريات، لكن ليفربول أظهر شخصية مختلفة في مواجهة ملعب «أنفيلد»، حيث فاز 1/2 بعدما سجل هدفين قبل نهاية الشوط الأول عن طريق ريان جرافنبيرخ وهوجو إيكتيكي.
وسجل إدريسا جاي هدفا لإيفرتون في الدقيقة 58، لتصبح المباراة على صفيخ ساخن، لكن ليفربول يبدو ممتناً لقدوم صافرة النهاية في الوقت المناسب.
وقال سلوت في تصريحات عقب المباراة: «كنا متوترين في الدقائق الأخيرة، احتجنا العقلية الصحيحة اليوم، ولكن بطريقة مختلفة عن المباريات السابقة». وأضاف: «كنا نعلم بأنها ستكون مباراة صعبة، ما بالك بخوضنا إياها دون وقت استعداد كاف، إذا لعبت مباراتك الثالثة في أقل من سبعة أيام أمام غريمك التقليدي، لذلك سيكون الشوط الثاني صعباً للغاية».
وتابع سلوت: «يمكنك أن ترى كيف نلعب إذا كنا في حالة بدنية جيدة، لقد لعبنا بشكل جيد في أول 45 دقيقة، وفي الشوط الثاني كانت الأمور أصعب بسبب أداء إيفرتون، نفذت طاقتنا، لكننا حافظنا على عقليتنا».

