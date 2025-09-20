فيرونا يوقف انطلاقة اليوفي ويجبره على التعادل في الدوري الإيطالي



روما (د ب أ)



أوقف هيلاس فيرونا انطلاقة يوفنتوس في الموسم الحالي من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وتعادل معه 1/1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمسابقة.

وكان يوفنتوس قد فاز بالمباريات الثلاث التي خاضها قبل مواجهة فيرونا، حيث تغلب على بارما وجنوه، وجاء الفوز الأخير على حساب إنتر ميلان في ديربي إيطاليا بالجولة الماضية بنتيجة 3/4.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى عشر نقاط في صدارة ترتيب المسابقة، بفارق نقطة عن نابولي الذي سيواجه بيزا بعد غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة ذاتها. على الجانب الآخر، رفع فيرونا رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الخامس عشر.