الأحد 21 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فيرونا يوقف انطلاقة اليوفي ويجبره على التعادل في الدوري الإيطالي

فيرونا يوقف انطلاقة اليوفي ويجبره على التعادل في الدوري الإيطالي
20 سبتمبر 2025 22:16

 
روما (د ب أ)


أوقف هيلاس فيرونا انطلاقة يوفنتوس في الموسم الحالي من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وتعادل معه 1/1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمسابقة.

أخبار ذات صلة
الدوري الإيطالي يعود على «ستارز بلاي» بالتعاون مع «أبوظبي للإعلام»
«العزيمة» تهدي يوفنتوس التعادل المثير في «النفس الأخير»

وكان يوفنتوس قد فاز بالمباريات الثلاث التي خاضها قبل مواجهة فيرونا، حيث تغلب على بارما وجنوه، وجاء الفوز الأخير على حساب إنتر ميلان في ديربي إيطاليا بالجولة الماضية بنتيجة 3/4.
ورفع يوفنتوس رصيده إلى عشر نقاط في صدارة ترتيب المسابقة، بفارق نقطة عن نابولي الذي سيواجه بيزا بعد غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة ذاتها. على الجانب الآخر، رفع فيرونا رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الخامس عشر.

اليوفي
يوفنتوس
الدوري الإيطالي
الكالشيو
فيرونا
آخر الأخبار
«المجلس العالمي للتسامح» يدعو إلى ترسيخ مبادئ السلام بين الشعوب
الأخبار العالمية
«المجلس العالمي للتسامح» يدعو إلى ترسيخ مبادئ السلام بين الشعوب
اليوم 15:20
برعاية حمدان بن محمد.. مؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة ينطلق الأربعاء المقبل
علوم الدار
برعاية حمدان بن محمد.. مؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة ينطلق الأربعاء المقبل
اليوم 15:16
«المشخص 3» يتصدر اليوم الأول في «الإمارات للشواحيف»
الرياضة
«المشخص 3» يتصدر اليوم الأول في «الإمارات للشواحيف»
اليوم 15:00
محمد بن راشد يطلق الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»
علوم الدار
محمد بن راشد يطلق الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»
اليوم 14:53
لابا كودجو: «الأسطورة» أحمد عبدالله ساعدني لكسر رقمه
الرياضة
لابا كودجو: «الأسطورة» أحمد عبدالله ساعدني لكسر رقمه
اليوم 14:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©