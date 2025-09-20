الأحد 21 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
سالم المزروعي: «الشارد» يكسر حاجز الدقائق الثماني بـ «الرقم الأفضل»

سالم عبيد المزروعي
21 سبتمبر 2025 01:22

أبوظبي (الاتحاد)

