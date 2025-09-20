الأحد 21 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الفائزون في مونديال «المواي تاي»: البطولة حققت نجاحاً فنياً وتنظيمياً كبيراً

الفائزون في مونديال «المواي تاي»: البطولة حققت نجاحاً فنياً وتنظيمياً كبيراً
20 سبتمبر 2025 23:14

 
أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
سكيك يتألق في افتتاح بطولات «جولف الإمارات» الشهرية
أبوظبي تستضيف النسخة الأولى لدوري «سويم فور لايف»


أكد الفائزون بالمراكز الأولى في مونديال «المواي تاي»، للشباب، أن الحدث العالمي الذي استضافته أبوظبي من 12 إلى 19 سبتمبر الحالي، حقق نجاحاً فنياً وتنظيمياً كبيراً، بمشاركة 1200 لاعب ولاعبة من 100 دولة.
وقال عصام أيمن لاعب منتخب الإمارات المتوج بذهبية وزن 57 كجم، إنه حقق الفوز إثر 5 نزالات، لاسيما أن البطولة شهدت مستويات تنافسية، بينما أوضحت زميلته عبلة مرزوق، أنها حصدت ذهبية وزن 75 كجم، وسط منافسة قوية بين لاعبي ولاعبات 100 دولة.
وأشار محمد الشعري، لاعب منتخب الإمارات الفائز بذهبية وزن 63.5 كجم، إلى القيمة الكبيرة للبطولة، ومشاركة أفضل اللاعبين عالمياً، كما أشادت اللبنانية جوليا مرون الفائزة ببرونزية الوزن المفتوح، بالتنظيم المميز للبطولة في أبوظبي.
وأثنى الفلسطيني آدم سلوم الفائز ببرونزية وزن 67 كجم، على المنافسات القوية في بطولة العالم، والدافع الكبير للمشاركين لبلوغ منصة التتويج في بطولة عالمية كبيرة.

المواي تاي
اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج
بطولة العالم للمواي تاي
أبوظبي
آخر الأخبار
«المجلس العالمي للتسامح» يدعو إلى ترسيخ مبادئ السلام بين الشعوب
الأخبار العالمية
«المجلس العالمي للتسامح» يدعو إلى ترسيخ مبادئ السلام بين الشعوب
اليوم 15:20
برعاية حمدان بن محمد.. مؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة ينطلق الأربعاء المقبل
علوم الدار
برعاية حمدان بن محمد.. مؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة ينطلق الأربعاء المقبل
اليوم 15:16
«المشخص 3» يتصدر اليوم الأول في «الإمارات للشواحيف»
الرياضة
«المشخص 3» يتصدر اليوم الأول في «الإمارات للشواحيف»
اليوم 15:00
محمد بن راشد يطلق الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»
علوم الدار
محمد بن راشد يطلق الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»
اليوم 14:53
لابا كودجو: «الأسطورة» أحمد عبدالله ساعدني لكسر رقمه
الرياضة
لابا كودجو: «الأسطورة» أحمد عبدالله ساعدني لكسر رقمه
اليوم 14:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©