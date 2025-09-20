نيويورك سيتي يصعد للدور الفاصل بالدوري الأميركي للمحترفين

نيويورك (أ ب)

سجل ألونسو مارتينيز هدفين من ركلتي جزاء، وتصدى حارس المرمى مات فريز لركلة جزاء أخرى، ليقودا فريق نيويورك سيتي إف سي للفوز على شارلوت إف سي 2 /صفر اليوم السبت، ليضمن بذلك مكانا في الدور الفاصل من الدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم.

وافتتح مارتينيز التسجيل في الدقيقة 11 من ضربة جزاء سكنت الزاوية اليمنى للحارس كريستيان كالينا. وأضاف مارتينيز هدفاً آخر في الدقيقة 58 من ضربة جزاء أخرى سددها في الزاوية اليمنى العليا، محرزاً هدفه السابع عشر هذا الموسم.

وتصدى الحارس مات فريز، الذي مدد عقده هذا الأسبوع، لضربة جزاء نفذها ويلفريد زاها في الدقيقة 69 وكانت هذه المباراة الثامنة لفريز التي يحافظ فيها على نظافة شباكه هذا الموسم.

ورفع نيويورك رصيده إلى 53 نقطة في المركز الرابع بالقسم الشرقي متأخراً بفارق الأهداف عن شارلوت الذي ضمن قبل هذه المباراة تأهله للدور الفاصل.