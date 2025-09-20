ريال مدريد يكرم الشاب المغربي وحيدة ومرضى ألزهايمر



مدريد (د ب أ)

قام الشاب المغربي عبد الرحيم وحيدة بضربة البداية في مباراة ريال مدريد أمام إسبانيول في ملعب «سانتياغو برنابيو» والتي انتهت بفوز الفريق الملكي /2صفر في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم السبت.

وذكر الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد أن المغربي البالغ من العمر 16 عاما فقد والديه وشقيقتين وجده في الزلزال الذي ضرب بلاده في سبتمبر 2023، وانتشرت قصته في العالم أجمع ونجح في تحقيق واحد من أحلامه بزيارة ملعب «برنابيو».

وشاهد وحيدة مباراة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا أمام أولمبيك مارسيليا الفرنسي ثم ألتقى باللاعبين والتقط الصور مع نجومه المفضلين. كما قام وحيدة بزيارة مدينة ريال مدريد وملعب «برنابيو» وجاءت تلك الأيام لتختتم بلقطة لا تنسى وهي القيام بضربة البداية في مواجهة إسبانيول.

كما نزل لاعبو ريال مدريد وإسبانيول إلى أرض الملعب وهم يرتدون شارات بنفسجية اللون، وذلك كون يوم الغد هو اليوم العالمي لمرضى ألزهايمر.