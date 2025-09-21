بني ياس مع بيتيف.. هجوم «صفري» ودفاع «كارثي»!

عمرو عبيد (القاهرة)

رحل إيفايلو بيتيف سريعاً، تاركاً فريق بني ياس في حالة فنية «يُرثى لها»، بعدما خسر مبارياته الـ 4 في دوري أدنوك للمُحترفين، ولم يُسجّل أي هدف، بينما اهتزت شباكه 8 مرات، وإذا كان الوضع العام يبدو «سيئاً» بتذيّل الفريق جدول ترتيب «دورينا»، فإن التفاصيل الفنية الخاصة بأداء الفريق، كانت «صادمة» جداً، سواء على المستوى الهجومي «الصفري»، أو الدفاعي «الكارثي»!

هجومياً، لم يُقدّم بيتيف أي شيء يُذكر مع «السماوي»، فهو الفريق الأقل امتلاكاً للكرة على الإطلاق، بمتوسط نسبة استحواذ لم تتجاوز 42.1%، وبلغت دقة تمريراته في نصف ملعب المنافس 68%، في حين أن كراته العرضية الصحيحة لم تتجاوز نسبتها 25%، ولم يتمكن الفريق من صناعة أي فرصة تهديفية كبيرة محققة، بعكس تصريحات بيتيف، بل إنه لم يُسدد أكثر من كرة واحدة دقيقة على المرمى في كل مباراة، بما يعني أن دقة محاولاته الهجومية «المعدودة» لم تتخطَ نسبة 14%.

أما على الصعيد الدفاعي، فكانت الحصيلة «مخيفة»، بعدما بدا بوضوح أن المدرب البلغاري لم يُحسن إعداد لاعبيه أو تجهيزهم قبل أي مباراة، لأن 62.5% من الأهداف التي مُني بها مرماه أتت في الأشواط الأولى من المباريات، خلال جميع الفترات بلا استثناء، ولم يتمكن بيتيف من تصحيح الأوضاع بعد التأخر المُبكر في النتيجة، رغم استخدامه جميع التبديلات في كل المباريات.

لأن تدخّله كان متأخراً في كثير من الأحوال، حيث أجرى تغييراً وحيداً بين الشوطين في مباراته الأخيرة أمام الجزيرة، وهي نفس المباراة التي أجرى خلالها تبديلين في بداية الشوط الثاني، أما عدا ذلك، فقد استخدم 9 أوراق بديلة بين الدقيقتين 61 و75 في الشوط الثاني، مقابل 8 تغييرات في رُبع الساعة الأخير، من دون فائدة تُذكر أو تأثير إيجابي.

وتعرضت دفاعات «السماوي» لضربات قوية عبر العُمق، وكذلك الطرف الأيسر الخلفي، وتسببا في استقباله 6 أهداف مُوزعة بالتساوي بينهما، مقابل هدفين أتيا من الجانب الأيمن الدفاعي، حيث كانت كل الجبهات مفتوحة أمام المُنافسين كما توضح الأرقام المجردة، وكانت التحضيرات الفنية للتعامل مع الركلات الثابتة للمنافسين «شبه معدومة»، بعدما استقبل الفريق 3 أهداف من الركلات الركنية والحُرة غير المُباشرة، انعكاساً للتنظيم والرقابة غير الجيدين، وارتكب لاعبوه ركلتي جزاء، لتكون حصيلة «الثابتة» 62.5% من إجمالي الأهداف التي سكنت مرماه.

الغريب أن الأهداف التي جاءت عبر «الحركة»، كانت كلها من هجمات مُنظمة للمنافسين، هادئة الإيقاع، وهو ما يعني إخفاق كبير لدفاع «السماوي»، سواء في التمركز أو التنظيم أو الرقابة، وتأثر أكثر بعرضيات المنافسين، التي أنتجت 62.5% من الأهداف، واستقبل رُبع العدد بتسديدات داخل منطقة «ال6 ياردات»، في أقصى نقاط عمقه الدفاعي.