ابن ثعلوب يُهنئ لابا كودجو ويشيد بعطاء «غزال العين»

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ محمد بن ثعلوب الدرعي، عضو مجلس الشرف العيناوي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، لابا كودجو لاعب العين والهداف التاريخي للنادي، بمناسبه تصدره قائمة الهدافين الذهبية، متجاوزاً أسطورة النادي الذهبي اللاعب السابق والمدرب الحالي أحمد عبدالله، الملقب بـ«غزال العين»، الذي قدّم الكثير خلال مسيرته في صفوف «الزعيم» منذ السبعينيات، بعد أن رفع النجم لابا رصيده إلى 125 هدفاً بعد ثلاثية «هاتريك» في مرمى فريق خورفكان، ليصبح الهداف التاريخي للنادي، بينما كان رصيد اللاعب الذهبي أحمد عبدالله 122 هدفاً.

وقال عضو مجلس الشرف العيناوي: «لقد شهد بداية الموسم الحالي المستوى المتطور الملحوظ للاعب القائد لابا، مواصلة لتألقه في الموسم المنصرم الذي دخل خلاله قائمة «توب 10» للهدافين التاريخيين لدوري أدنوك للمحترفين، مسجلاً اسمه بمداد من ذهب، وها هو يكتب التاريخ مجدداً في بلده الثاني دولة الإمارات، منذ انضمامه للزعيم في موسم 2019 2020، متخطياً الكثير من الأسماء الذهبية اللامعة».

واختتم الدرعي: «إن فوز هداف العين التاريخي بلقب هداف دوري أدنوك للمحترفين 4 مرات من قبل، في مواسم 2019- 2020 و2021- 2022 و2022-2023 و2024- 2025، يؤكد نجومية اللاعب الخلوق الذي سجّل اسمه في سجلات «الزعيم» بجانب «الغزال»، والغاني أسامواه جيان 95 هدفاً، والنجم ماجد العويس 86 هدفاً، والتونسي محيي الدين هبيطة 57 هدفاً، وكابتن الفريق السابق سالم جوهر 53 هدفاً.