يونايتد بقيادة أموريم.. أول فوز أمام «الكبار» منذ 279 يوماً!

عمرو عبيد (القاهرة)

استعاد مانشستر يونايتد ذاكرة الانتصارات أمام أحد فرق «الـ 6 الكبار» في الدوري الإنجليزي، بعد غياب طال لمدة 279 يوماً، ونجح المدرب أموريم في قيادة «الشياطين» لتحقيق الفوز بنتيجة 2-1 على حساب تشيلسي، في الجولة الخامسة من «البريميرليج»، وهو الانتصار الأول من نوعه هذا الموسم، أمام أحد «كبار» الدوري، بعدما خسر «اليونايتد» مباراتيه السابقتين، على يد أرسنال ومانشستر سيتي.

وكان «أولد ترافورد» شاهداً على هذا الفوز، في توقيت حرج وهام للفريق، بعد خسارة «المان» في ملعبه، المواجهة الافتتاحية في النُسخة الحالية من «البريميرليج» أمام «المدفعجية»، وتمكّن أموريم ومانشستر يونايتد من تحقيق الانتصار على أحد الفرق الـ 6 الكُبرى في الدوري، بعد أكثر من 9 أشهر، إذ جاء آخر فوز مُماثل في منتصف ديسمبر من العام الماضي، على حساب مانشستر سيتي، في ملعب الاتحاد، بنتيجة 2-1، خلال الجولة الـ 16 من نُسخة 2024-2025 بـ«البريميرليج».

وخلال تلك الفترة، عانى أموريم أمام «كبار» إنجلترا، حيث خسر 6 مباريات وتعادل في 4، خلال جميع البطولات، بين الموسمين الماضي والحالي، وكان المدرب البرتغالي قد افتتح عهده مع «الشياطين» في سلسلة «المواجهات الكُبرى»، بخسارة على يد أرسنال بنتيجة 0-2 في الجولة الـ 14 من دوري الموسم الماضي، وبعد اقتناص الفوز أمام «البلومون» في ديسمبر 2024، انتظر نحو 279 يوماً قبل تكرار هذا الإنجاز!

10 مباريات بين هاتين المواجهتين، خاضها «روبن» مع فريقه أمام منافسيه الأقوياء، وتخصّص توتنهام في إسقاطه بمفارقة غريبة، حيث واجهه 3 مرات، خسرها كلها، بنتائج 3-4 في كأس الرابطة، 0-1 في الدوري، ثم أتت الهزيمة المؤلمة في نهائي «يوروبا ليج» بنفس النتيجة، في حين لعب مع أرسنال 3 مرات أيضاً، لكنه تعادل وخسر في «البريميرليج»، مقابل تعادُل في كأس الاتحاد أكمله إلى فوز بركلات الترجيح.

أما مانشستر سيتي، فقد تعادل معه سلبياً في أبريل الماضي بالدوري، خلال الموسم السابق، قبل أن يخسر بـ«ثُلاثية» في الجولة السابقة من البطولة الحالية، وكان قد خسر أمام تشيلسي قرب ختام دوري 2024-2025، بنتيجة 0-1، ولم يواجه ليفربول إلا مرة واحدة مطلع العام الحالي، بالجولة الـ20 من الموسم السابق، وتعادلا آنذاك 2-2.