بالميراس يطارد فلامينجو على صدارة الدوري البرازيلي

ساو باولو (د ب أ)

واصل بالميراس مطاردته لفلامينجو في صدارة الدوري البرازيلي لكرة القدم بفضل فوزه العريض على ضيفه فورتاليزا 4-1 فجر اليوم، بالمرحلة الثانية والعشرين.

وفي باقي المباريات فاز بوتافوجو على أتلتيكو مينيرو 1-0، وفلومينينسي على مضيفه فيتوريا 1-0، وتعادل سيارا مع باهيا 1-1.

تقدم رافاييل فيجا بهدف لبالميراس من ضربة جزاء في الدقيقة العاشرة ثم تعادل لوكاس كريسبيم لفورتاليزا في الدقيقة 23، وفي الشوط الثاني أضاف رامون سوسا الهدف الثاني لبالميراس في الدقيقة 57، وتكفل أندرياس بيريرا بتسجيل الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 82 و89.

الفوز رفع رصيد بالميراس إلى 49 نقطة في المركز الثاني، متأخراً بنقطة واحدة عن فلامينجو المتصدر.