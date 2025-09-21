الإثنين 22 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ميسي يسجل ويصنع وينفرد بصدارة الهدافين

ميسي يسجل ويصنع وينفرد بصدارة الهدافين
21 سبتمبر 2025 12:17

نيويورك (أ ب)

أخبار ذات صلة
نيويورك سيتي يصعد للدور الفاصل بالدوري الأميركي للمحترفين
ميسي مستمر مع إنتر ميامي حتى «المونديال»

قدم النجم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي تمريرة حاسمة في الشوط الأول، قبل أن يسجل هدفين في الشوط الثاني ليقود إنتر ميامي للفوز 3-2 على دي سي يونايتد فجر اليوم بالدوري الأميركي للمحترفين.
وتقدم تاديو الليندي بهدف لإنتر ميامي في الدقيقة 36 مستغلاً تمريرة ميسي ثم أدرك كريستيان بينتيكي التعادل لدي سي يونايتد في الدقيقة 53، وسجل ميسي الهدف الثاني لإنتر ميامي في الدقيقة 66 قبل أن يضيف ثاني أهدافه في الدقيقة 85 ثم أحرز جاكوب موريل الهدف الثاني للفريق الضيف في الوقت بدل الضائع.
وأحرزميسي 22 هدفاً هذا الموسم ليعتلي صدارة قائمة الهدافين، متفوقاً بهدف واحد على سام سوريدج، لاعب ناشفيل إس سي، في سباق جائزة الحذاء الذهبي.
وصنع المدافع الإسباني خوردي ألبا هدفه العاشر هذا الموسم، وأمد ميسي بتمريرة حاسمة سجل منها هدفه الأول، قبل أن يصنع الإسباني الآخر سيرخيو بوسكيتس ثاني أهداف البرغوث الأرجنتيني.
ويتوجه إنتر ميامي، صاحب المركز الخامس في القسم الشرقي، لمواجهة نيويورك سيتي إف سي، صاحب المركز الرابع، على ملعب سيتي فيلد يوم الأربعاء، متأخراً بنقطة واحدة عن أقرب منافسيه مع امتلاكه مباراتين مؤجلتين، فيما يستضيف دي سي يونايتد فريق فيلادلفيا يونيون يوم السبت المقبل.

ليونيل ميسي
إنتر ميامي
الدوري الأميركي
آخر الأخبار
عبدالله بن زايد: ملتزمون بدعم الجهود المشتركة لبناء عالم أكثر سلاماً
الأخبار العالمية
عبدالله بن زايد: ملتزمون بدعم الجهود المشتركة لبناء عالم أكثر سلاماً
اليوم 01:44
وزير خارجية البرتغال يتوجه للإعلان عن اعتراف حكومة بلاده بدولة فلسطين (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات: رؤية الدولتين الخيار الأمثل للسلام العادل
اليوم 01:44
محمد اليماحي في حوار خاص مع الـ«الاتحاد»: الإمارات تقدم نموذجاً إنسانياً واستثنائياً في دعم غزة
الأخبار العالمية
محمد اليماحي في حوار خاص مع الـ«الاتحاد»: الإمارات تقدم نموذجاً إنسانياً واستثنائياً في دعم غزة
اليوم 01:44
رجال الإطفاء يعملون في موقع مبنى متضرر عقب قصف صاروخي روسي على أوكرانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين: ننتظر دوراً أميركياً لتسوية أزمة أوكرانيا
اليوم 01:44
نازح فلسطيني يفر من شمال غزة نحو الجنوب (رويترز)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: 1.9 مليون نازح قسراً فـي غزة
اليوم 01:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©