«يولة» سردار.. «احتفالية النصر» في «ليلة الديربي القديم»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

تحولت ليلة «الديربي القديم» بين النصر وضيفه شباب الأهلي على استاد آل مكتوم، ضمن الجولة الرابعة لدوري أدنوك للمحترفين، إلى احتفالية استثنائية، بطلها الإيراني سردار أزمون، الذي عاد من الإصابة ليخطف هدف الفوز القاتل لفريقه في الدقيقة 95، قبل أن يشعل المدرجات باحتفالية خاصة على طريقة «اليولة» الشهيرة.

الانتصار الثمين وضع «الفرسان» في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، متساوياً مع العين المتصدر، فيما تجمّد رصيد «العميد» عند 7 نقاط، بعدما تلقّى خسارته الأولى هذا الموسم.

وشهدت المباراة أجواء جماهيرية لافتة مع عودة أزمون، المتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في الموسم الماضي، والذي نال استقبالاً خاصاً منذ لحظة الإحماء.

ولم يحتج النجم العائد سوى 19 دقيقة على أرض الملعب بعد دخوله بديلاً ليوري سيزار في الدقيقة 76، ليترجم عرضية متقنة من فيدريكو كارتابيا إلى رأسية حاسمة، هي الأولى له في الدوري منذ مواجهة الوحدة في الجولة 16 من الموسم الماضي.

وامتدت الأفراح إلى احتفالية «اليولة»، التي قدمها أزمون أمام أنصار فريقه، في إشارة رمزية للتقدير الكبير للجمهور، حيث يعكس هذا اللون الشعبي الإماراتي قيم الشجاعة والفروسية واستعراض القوة.

وأصبح شباب الأهلي ثاني فريق في تاريخ دوري المحترفين يحافظ على نظافة شباكه في أول أربع مباريات بالمسابقة بعد العين في موسم 2008-2009، ليزيد من سخونة القمة المرتقبة بين الفريقين في الجولة الخامسة على استاد راشد معقل «الفرسان» الخميس المقبل.

ونال أزمون إشادة واسعة من مدربه البرتغالي باولو سوزا الذي قال: «قدم اللاعبون أداءً بطولياً، وكانت عودة سردار عاملاً حاسماً، هدفه منحنا 3 نقاط مهمة، ونعمل على المزيد من التطوير».

في المقابل عبّر أزمون عن سعادته، قائلاً: «عملت كثيراً للعودة بهذا الشكل، توقّعت أن أسجل وكنت حريصاً على مساعدة فريقي أمام منافس قوي مثل النصر، احتفاليتي كانت شكراً للجمهور، وأتمنى أن يواصلوا دعم كل اللاعبين في كل الظروف».