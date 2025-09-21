الإثنين 22 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

الأرقام تتحدث.. من يحسم قمة أرسنال والسيتي في «البريميرليج»؟

الأرقام تتحدث.. من يحسم قمة أرسنال والسيتي في «البريميرليج»؟
21 سبتمبر 2025 13:51

معتز الشامي (أبوظبي)

يلتقي فريقان مرشحان للفوز بلقب «البريميرليج» على ملعب «الإمارات»، اليوم، حيث يسعى أرسنال لمواصلة سجله المتميز ضد مانشستر سيتي.
ويحتل أرسنال المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بـ 9 نقاط من 4 مباريات، في المقابل يحتل مان سيتي المركز الثاني عشر، بـ 6 نقاط، من 4 مباريات أيضاً.
وبعد سلسلة من فوزين فقط في 22 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز ضد مانشستر سيتي، أتقن الجانرز كيفية إزعاج فريق بيب جوارديولا في الآونة الأخيرة، حيث حققوا فوزين في ملعب الإمارات وتعادلين خارج أرضهم في آخر 4 مباريات.
وبعد فوزه الساحق 5-1 على مانشستر سيتي في فبراير الماضي، أصبحت الفرصة سانحة أمام أرسنال لتحقيق فوزين متتاليين على سيتي في الدوري للمرة الأولى منذ ديسمبر 2015.
واصل أرسنال بدايته القوية للموسم بفوز صعب على أتلتيك بيلباو في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، كما نجح مان سيتي في الفوز على نابولي، يوم الخميس.
وخسر سيتي خمساً من مبارياته السبع الأخيرة التي أعقبت مباشرة مباراة منتصف الأسبوع في دوري أبطال أوروبا، بما في ذلك هزيمته الكبيرة 5-1 على ملعب الإمارات في الموسم الماضي. 
وتتوقع شبكة «أوبتا»، فوز أرسنال بنسبة 52.2%، في حين بلغت احتمالية فوز مانشستر سيتي 23.4%، وهي أقل قليلاً من احتمالية التعادل التي تبلغ 24.4%.
وشهدت مواجهات الفريقين عدم فوز السيتي في آخر 4 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز ضد أرسنال، وقد يخوض بيب جوارديولا 5 مباريات دون تحقيق أي فوز ضد أي منافس في الدوري الممتاز للمرة الأولى على الإطلاق.
ويمكن أن يصبح ميكل أرتيتا أيضاً أول مدير فني على الإطلاق يخوض 5 مباريات في الدوري دون هزيمة أمام جوارديولا، حيث خسر مانشستر سيتي آخر زيارتين له في الدوري أمام أرسنال، وهو نفس عدد الهزائم التي تلقاها في 14 مباراة سابقة (7 انتصارات و5 تعادلات وهزيمتان)، وهذه أطول سلسلة هزائم له خارج أرضه أمام الجانرز منذ أبريل 2009 (4 هزائم متتالية).
وفاز أرسنال في مباراتين من آخر 4 مواجهات خاضها ضد سيتي في الدوري (تعادلان)، وهو نفس عدد انتصاراته في 22 مباراة سابقة (تعادل 5، خسر 15)، ويستطيع المدفعجية تحقيق فوزين متتاليين على السيتي في الدوري للمرة الأولى منذ ديسمبر 2015.

