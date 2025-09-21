لابا كودجو: «الأسطورة» أحمد عبدالله ساعدني لكسر رقمه

معتز الشامي (العين)

أعرب لابا كودجو لاعب العين عن سعادته بإنجازه، مؤكداً أن كل ما حققه بسبب مساعدة زملائه، وعبر عن ارتياحه للفوز وحصد النقاط الثلاث أمام خورفكان، ومواصلة تصدُّر الدوري، وأشاد بروح العائلة الواحدة في العين، وباحتفال الجميع بإنجازه كهداف تاريخي للفريق.

وقال: «نعم، حطمت رقم أحمد عبدالله، ولكن رغم ذلك فإنه سيظل أسطورة لنادي العين، وأحب أن أشكره على دعمه الدائم لي، وأشكره على مساعدته الدائمة لي، ورغم نجاحي في تحطيم رقمه، إلا أنه يبقى أسطورة وبطل في النادي».

وقال: «أنا سعيد بكل هذه الفرحة وجميع زملائي يدعمونني في كل وقت، وشعرت بذلك في الملعب وفي غرفة تبديل الملابس كان الأمر رائعاً، وأودّ أيضاً أن أشكر جميع زملائي وأشكر كل أفراد الطاقم الفني الذين كانوا معي دوماً، لكن بالنسبة لي الأهم هو أن نواصل التقدم مباراة بعد أخرى، والأهم هو الفوز ومساعدة الفريق على الفوز ومساعدة زملائي أيضاً على التسجيل، وفي النهاية سنرى إذا كنا سنحقق أهدافنا لم لا، لأن الأهم هو أن نفوز بالدوري وبكل شيء هذا الموسم».

وتابع: «أرى جميع زملائي سعداء من أجلي أيضاً، قدّمت أفضل ما لدي، وسأقوم بتقديم المزيد من أجل الظهور بأفضل شكل ممكن مع الفريق».

وعن السر في عودته لهز الشباك، وتألقه هذا الموسم قال: «في فترة الإعداد عملت جاهداً للظهور بهذا الشكل الذي ظهرت عليه منذ بداية الموسم، الجميع يرى ذلك الشكل، ويرى أيضاً الشكل الذي ظهر عليه الفريق لأننا لدينا القوة، والقوة ويجب أن نستمر بتقديم هذا المستوى، وأنا أعرف جيداً قدراتي وما يمكن أن أقدمه للفريق، أحياناً أي لاعب كبير يواجه بعض الضغوطات، ولكنني أتعامل معها وأخذها بشكل إيجابي وهذا يساعدني بالإضافة لزملائي ومساعدتهم لي وهذا مهم، وأيضاً أن تكون جاهزاً ليس بدنياً فقط ولكن ذهنياً أيضاً».

وعن مرور بعض المطبات والانتقادات أمامه قال: «في بعض الأحيان تواجه بعض الانتقادات من أشخاص لا يحبون أداءك أو طريقة لعبك، ولكن دوري أن أقول أنا هنا من خلال ما أقدمه، وإظهار قدرتي بأنني الأفضل وتسجيل الأهداف، وهذا هو الأهم والوصول على القمة للقب الهداف دائماً، هذا ما أريده، بالإضافة للألقاب مع فريقي».

وأكمل: «هذه لحظة جيدة بالنسبة لي لتحقيق هذا الإنجاز وكسر هذا الرقم، ولكن هذا ليس الأهم، فالمهم بالنسبة لي أن أكون متواجدا في الملعب وأحقق الألقاب هذا الموسم مع فريقي، وفي نفس الوقت، أشكر الأسطورة أحمد عبدالله لأنه يساعدني كثيراً ويقدم لي النصائح، والتي أدت لمزيد من تسجيل الأهداف حتى كسرت رقمه وهذا شيء أتشرف به دائماً».