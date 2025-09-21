الإثنين 22 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

لابا كودجو: «الأسطورة» أحمد عبدالله ساعدني لكسر رقمه

لابا كودجو: «الأسطورة» أحمد عبدالله ساعدني لكسر رقمه
21 سبتمبر 2025 14:30

معتز الشامي (العين)

أخبار ذات صلة
عجمان يتخطى الشارقة بهدف أزارو
لقب «الهداف التاريخي» يخطف الأضواء من صدارة «الزعيم» للدوري

أعرب لابا كودجو لاعب العين عن سعادته بإنجازه، مؤكداً أن كل ما حققه بسبب مساعدة زملائه، وعبر عن ارتياحه للفوز وحصد النقاط الثلاث أمام خورفكان، ومواصلة تصدُّر الدوري، وأشاد بروح العائلة الواحدة في العين، وباحتفال الجميع بإنجازه كهداف تاريخي للفريق.
وقال: «نعم، حطمت رقم أحمد عبدالله، ولكن رغم ذلك فإنه سيظل أسطورة لنادي العين، وأحب أن أشكره على دعمه الدائم لي، وأشكره على مساعدته الدائمة لي، ورغم نجاحي في تحطيم رقمه، إلا أنه يبقى أسطورة وبطل في النادي».
وقال: «أنا سعيد بكل هذه الفرحة وجميع زملائي يدعمونني في كل وقت، وشعرت بذلك في الملعب وفي غرفة تبديل الملابس كان الأمر رائعاً، وأودّ أيضاً أن أشكر جميع زملائي وأشكر كل أفراد الطاقم الفني الذين كانوا معي دوماً، لكن بالنسبة لي الأهم هو أن نواصل التقدم مباراة بعد أخرى، والأهم هو الفوز ومساعدة الفريق على الفوز ومساعدة زملائي أيضاً على التسجيل، وفي النهاية سنرى إذا كنا سنحقق أهدافنا لم لا، لأن الأهم هو أن نفوز بالدوري وبكل شيء هذا الموسم».
وتابع: «أرى جميع زملائي سعداء من أجلي أيضاً، قدّمت أفضل ما لدي، وسأقوم بتقديم المزيد من أجل الظهور بأفضل شكل ممكن مع الفريق».
وعن السر في عودته لهز الشباك، وتألقه هذا الموسم قال: «في فترة الإعداد عملت جاهداً للظهور بهذا الشكل الذي ظهرت عليه منذ بداية الموسم، الجميع يرى ذلك الشكل، ويرى أيضاً الشكل الذي ظهر عليه الفريق لأننا لدينا القوة، والقوة ويجب أن نستمر بتقديم هذا المستوى، وأنا أعرف جيداً قدراتي وما يمكن أن أقدمه للفريق، أحياناً أي لاعب كبير يواجه بعض الضغوطات، ولكنني أتعامل معها وأخذها بشكل إيجابي وهذا يساعدني بالإضافة لزملائي ومساعدتهم لي وهذا مهم، وأيضاً أن تكون جاهزاً ليس بدنياً فقط ولكن ذهنياً أيضاً».
وعن مرور بعض المطبات والانتقادات أمامه قال: «في بعض الأحيان تواجه بعض الانتقادات من أشخاص لا يحبون أداءك أو طريقة لعبك، ولكن دوري أن أقول أنا هنا من خلال ما أقدمه، وإظهار قدرتي بأنني الأفضل وتسجيل الأهداف، وهذا هو الأهم والوصول على القمة للقب الهداف دائماً، هذا ما أريده، بالإضافة للألقاب مع فريقي».
وأكمل: «هذه لحظة جيدة بالنسبة لي لتحقيق هذا الإنجاز وكسر هذا الرقم، ولكن هذا ليس الأهم، فالمهم بالنسبة لي أن أكون متواجدا في الملعب وأحقق الألقاب هذا الموسم مع فريقي، وفي نفس الوقت، أشكر الأسطورة أحمد عبدالله لأنه يساعدني كثيراً ويقدم لي النصائح، والتي أدت لمزيد من تسجيل الأهداف حتى كسرت رقمه وهذا شيء أتشرف به دائماً».

العين
لابا كودجو
دوري أدنوك للمحترفين
خورفكان
أحمد عبدالله
آخر الأخبار
عبدالله بن زايد: ملتزمون بدعم الجهود المشتركة لبناء عالم أكثر سلاماً
الأخبار العالمية
عبدالله بن زايد: ملتزمون بدعم الجهود المشتركة لبناء عالم أكثر سلاماً
اليوم 01:44
وزير خارجية البرتغال يتوجه للإعلان عن اعتراف حكومة بلاده بدولة فلسطين (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات: رؤية الدولتين الخيار الأمثل للسلام العادل
اليوم 01:44
محمد اليماحي في حوار خاص مع الـ«الاتحاد»: الإمارات تقدم نموذجاً إنسانياً واستثنائياً في دعم غزة
الأخبار العالمية
محمد اليماحي في حوار خاص مع الـ«الاتحاد»: الإمارات تقدم نموذجاً إنسانياً واستثنائياً في دعم غزة
اليوم 01:44
رجال الإطفاء يعملون في موقع مبنى متضرر عقب قصف صاروخي روسي على أوكرانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين: ننتظر دوراً أميركياً لتسوية أزمة أوكرانيا
اليوم 01:44
نازح فلسطيني يفر من شمال غزة نحو الجنوب (رويترز)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: 1.9 مليون نازح قسراً فـي غزة
اليوم 01:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©