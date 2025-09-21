الإثنين 22 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«المشخص 3» يتصدر اليوم الأول في «الإمارات للشواحيف»

«المشخص 3» يتصدر اليوم الأول في «الإمارات للشواحيف»
21 سبتمبر 2025 15:00

رأس الخيمة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
قائد الحرس الوطني يزور قرية زايد التراثية
محمد بن سعود يحضر العرس الجماعي الـ6 للعام الجاري في رأس الخيمة

تصدر قارب «المشخص 3» بقيادة النوخذة خليفة بن ذيبان، ومساعده حميد بن ذيبان، منافسات اليوم الأول من بطولة الإمارات للشواحيف التراثية في رأس الخيمة، محققاً زمناً قدره (32:38 ثانية).
وشهدت فعاليات اليوم الأول، إقامة سباق كسر الكيلو، وسط منافسة قوية من أبطال الإمارات والكويت، وجاء وصيفاً قارب «المشخص 33» بقيادة وليد بن ذيبان، ومساعده أحمد بن ذيبان، بزمن قدره (33:22 ثانية)، وثالثاً قارب «المشخص 20» بقيادة محمد الحميري، ومساعده ماجد بن خلف، مسجلاً (34:41 ثانية).
وأقيم السباق ضمن فعاليات البطولة التي ينظمها نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، ونادي رأس الخيمة الدولي للرياضات البحرية، بإشراف اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، برعاية استراتيجية من «مجموعة ماج» القابضة. وقال موفق القداح، رئيس مجلس إدارة «ماج القابضة»، إن الرعاية الاستراتيجية للبطولة، تؤكد الارتباط العميق بتراث الإمارات البحري العريق، وحرص المجموعة على إحياء القيم التراثية.

بطولة الإمارات للقوارب الخشبية الشواحيف
رأس الخيمة
آخر الأخبار
عبدالله بن زايد: ملتزمون بدعم الجهود المشتركة لبناء عالم أكثر سلاماً
الأخبار العالمية
عبدالله بن زايد: ملتزمون بدعم الجهود المشتركة لبناء عالم أكثر سلاماً
اليوم 01:44
وزير خارجية البرتغال يتوجه للإعلان عن اعتراف حكومة بلاده بدولة فلسطين (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات: رؤية الدولتين الخيار الأمثل للسلام العادل
اليوم 01:44
محمد اليماحي في حوار خاص مع الـ«الاتحاد»: الإمارات تقدم نموذجاً إنسانياً واستثنائياً في دعم غزة
الأخبار العالمية
محمد اليماحي في حوار خاص مع الـ«الاتحاد»: الإمارات تقدم نموذجاً إنسانياً واستثنائياً في دعم غزة
اليوم 01:44
رجال الإطفاء يعملون في موقع مبنى متضرر عقب قصف صاروخي روسي على أوكرانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين: ننتظر دوراً أميركياً لتسوية أزمة أوكرانيا
اليوم 01:44
نازح فلسطيني يفر من شمال غزة نحو الجنوب (رويترز)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: 1.9 مليون نازح قسراً فـي غزة
اليوم 01:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©