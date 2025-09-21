«المشخص 3» يتصدر اليوم الأول في «الإمارات للشواحيف»

رأس الخيمة (الاتحاد)

تصدر قارب «المشخص 3» بقيادة النوخذة خليفة بن ذيبان، ومساعده حميد بن ذيبان، منافسات اليوم الأول من بطولة الإمارات للشواحيف التراثية في رأس الخيمة، محققاً زمناً قدره (32:38 ثانية).

وشهدت فعاليات اليوم الأول، إقامة سباق كسر الكيلو، وسط منافسة قوية من أبطال الإمارات والكويت، وجاء وصيفاً قارب «المشخص 33» بقيادة وليد بن ذيبان، ومساعده أحمد بن ذيبان، بزمن قدره (33:22 ثانية)، وثالثاً قارب «المشخص 20» بقيادة محمد الحميري، ومساعده ماجد بن خلف، مسجلاً (34:41 ثانية).

وأقيم السباق ضمن فعاليات البطولة التي ينظمها نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، ونادي رأس الخيمة الدولي للرياضات البحرية، بإشراف اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، برعاية استراتيجية من «مجموعة ماج» القابضة. وقال موفق القداح، رئيس مجلس إدارة «ماج القابضة»، إن الرعاية الاستراتيجية للبطولة، تؤكد الارتباط العميق بتراث الإمارات البحري العريق، وحرص المجموعة على إحياء القيم التراثية.