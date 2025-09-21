لقب «الهداف التاريخي» يخطف الأضواء من صدارة «الزعيم» للدوري

معتز الشامي (العين)

حقق العين المطلوب بالفوز بثلاثية أمام خورفكان ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، والتي وضعت الفريق على الصدارة برصيد 10 نقاط وبفارق الأهداف عن شباب الأهلي، وتمكّن لابا كودجو هداف الفريق من مواصلة هوية هز الشباك، حيث سجل «هاتريك» في شباك الخور، رفعت رصيد إلى 125 هدفاً ليصبح الهداف التاريخي لنادي العين، متجاوزاً رقم أحمد عبدالله اللاعب السابق والمدرب الحالي، بهدف واحد، والذي صمد باسمه لمدة 31 عاماً منذ اعتزاله اللعب عام 1994.

واحتفل لابا بالإنجاز، ليواصل «القاطرة التوجولية» مسيرته كهداف من طراز فريد، حيث تصدّر قائمة هدافي دورينا للموسم الحالي برصيد 6 أهداف، كما تغنت الجماهير باسمه طوال اللقاء، وعقب المباراة ظلت تردد وتهتف للابا، ليخطف اللاعب الأضواء من الفوز وصدارة الدوري.

وأشاد فلاديمير إيفيتش مدرب العين ونجوم الفريق بإنجاز كودجو لابا مهاجم الفريق، الذي أصبح الهداف التاريخي للزعيم، وقال ايفيتش المدير الفني: «أولاً أهنئ اللاعبين على المباراة الجيدة، حصلنا على النقاط الثلاث مع شباك نظيفة، لقد صنعنا هذا منذ البداية وحافظنا على النقاط الثلاث».

وأضاف: «تهانينا للاعبنا كودجو لابا على إنجازه، لقد أصبح الهداف التاريخي لنادي العين، وهذا الأمر مذهل وإنجاز عظيم حقاً، لكن علينا أن نواصل العمل لمباراتنا القادمة مساء الخميس أمام شباب الأهلي، فهذه هي وظيفتنا».

من جانبه أكد خالد عيسى قائد العين أن كودجو لابا أصبح رمزاً من رموز نادي العين وأحد الأساطير الذين مروا على الزعيم وخدموا النادي، وأضاف: «ما حدث في أرض الملعب، إن دل على شيء، فيدل على أن اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي والجماهير كأننا عائلة واحدة من أجل الوصول إلى هدف معين في نهاية الموسم»، وواصل عيسى: «يجب أن نعمل على خط سير واحد، هدف واحد، نرفض أي شخص وأي منظومة تخرج عن خط السير، احتفلنا بلابا وفي يوم آخر ستحتفل المدينة بأكملها».

فيما وصف إيريك سعادته بإنجاز لابا وبالفوز بأنه كان كبيراً، وبرّر سبب احتفاله وغنائه للابا في الملعب بعد المباراة، قائلاً: «أنا محظوظ باللعب في نادٍ كبير وأمام جماهير رائعة تدعم جميع لاعبيها مثل الأمة العيناوية، والتي كانت تحتفل بالابا بالأغنية الشهيرة التي ترددها له دوماً، ووجدت نفسي وأنا بعيد في آخر الملعب، أغني وأردّد معهم، احتفالاً بلابا المتميز والذي يقدم أفضل أداء، فهو يذهلني بإصراره، وروحه القتالية العالية، وأنا أتعلم منه كل يوم، ومحظوظ أنني كنت في جيل لفريق العين، إلى جوار لابا كلاعب وهداف تاريخي، وأتمنى أن نحتفل جميعاً مع نهاية الموسم بالألقاب».