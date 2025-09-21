الإثنين 22 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

بياستري ينسحب من سباق جائزة أذربيجان للفورمولا-1

بياستري ينسحب من سباق جائزة أذربيجان للفورمولا-1
21 سبتمبر 2025 15:59

باكو (د ب ا)

اضطر الأسترالي أوسكار بياستري سائق مكلارين ومتصدر الترتيب العام لفئة السائقين ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا- 1، للانسحاب من سباق جائزة أذربيجان الكبرى اليوم، إثر حادث تصادم في اللفة الأولى.
وتوقف سائق مكلارين في البداية بشكل فوري، مما سمح لباقي السائقين جميعاً بتجاوزه ، وبمجرد عودته إلى المضمار، أغلق سيارته عند المنعطف الخامس واصطدم بالحواجز.
وانطلق بياستري الذي كان يتقدم على زميله في مكلارين، لاندو نوريس بفارق 31 نقطة قبل السباق، من المركز التاسع فقط، بعد أن تعرض لحادث تصادم في المراحل الأخيرة من التجربة الرسمية أمس السبت.

الفورمولا-1
أذربيجان
أوسكار بياستري
ماكلارين
