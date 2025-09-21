الإثنين 22 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الطقس» يؤجل لقاء مارسيليا وسان جيرمان!

«الطقس» يؤجل لقاء مارسيليا وسان جيرمان!
21 سبتمبر 2025 16:24

مارسيليا (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
ريال مدريد يكشف طبيعة إصابة أرنولد ومدة غيابه
«سان جيرمان» لتجنب الرقم السلبي النادر في مواجهة أتالانتا

تأجلت المواجهة المقررة مساء اليوم بين مارسيليا وغريمه باريس سان جيرمان حامل اللقب ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم بسبب سوء الأحوال الجوية.
وقال جورج فرنسوا لوكلير: «أُرجئت المباراة لاحتمال هطول أمطار غزيرة مع خطر كبير بحصول فيضانات» داخل وحول ملعب فيلودروم الذي يتسع لـ 65 ألف متفرج والذي كان من المتوقع أن يمتلئ بالجماهير، مشيرا إلى أن منطقة بوش-دو-رون في حالة تأهب قصوى تحسباً للأمطار والفيضانات والعواصف الرعدية.
وبعد أربع مراحل على بداية الموسم، يتصدر سان جيرمان، المتوج بالثلاثية المحلية الموسم الماضي ودوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، الترتيب بـ12 نقطة كاملة، بفارق الأهداف خلف ليون الذي خاض خمس مباريات، فيما جمع مارسيليا 6 نقاط بعد فوزه بمباراتين وخسارته مثلهما.

باريس سان جيرمان
مارسيليا
الدوري الفرنسي
آخر الأخبار
عبدالله بن زايد: ملتزمون بدعم الجهود المشتركة لبناء عالم أكثر سلاماً
الأخبار العالمية
عبدالله بن زايد: ملتزمون بدعم الجهود المشتركة لبناء عالم أكثر سلاماً
اليوم 01:44
وزير خارجية البرتغال يتوجه للإعلان عن اعتراف حكومة بلاده بدولة فلسطين (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات: رؤية الدولتين الخيار الأمثل للسلام العادل
اليوم 01:44
محمد اليماحي في حوار خاص مع الـ«الاتحاد»: الإمارات تقدم نموذجاً إنسانياً واستثنائياً في دعم غزة
الأخبار العالمية
محمد اليماحي في حوار خاص مع الـ«الاتحاد»: الإمارات تقدم نموذجاً إنسانياً واستثنائياً في دعم غزة
اليوم 01:44
رجال الإطفاء يعملون في موقع مبنى متضرر عقب قصف صاروخي روسي على أوكرانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين: ننتظر دوراً أميركياً لتسوية أزمة أوكرانيا
اليوم 01:44
نازح فلسطيني يفر من شمال غزة نحو الجنوب (رويترز)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: 1.9 مليون نازح قسراً فـي غزة
اليوم 01:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©