اختتام الجولة التمهيدية الثالثة لمهرجان العين لسباقات الهجن

علي معالي (العين)

توجت «الوارية» المملوكة لمحمد مطر عميره الشامسي بناموس الحول في ختام الجولة التمهيدية الثالثة لمهرجان العين لسباقات الهجن، التي أقيمت اليوم، بميدان الروضة للهجن في مدينة العين، وأسدل الستار على منافسات الجولة التي استمرت لمدة 10 أيام بمشاركة واسعة من ملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، ضمن المهرجان الذي انطلق يوليو الماضي، ويختتم فعالياته شهر أكتوبر المقبل بالجولة النهائية.

وأقيمت 10 أشواط لسن الحول والزمول، وشهدت التحديات منافسة قوية من المطايا المشاركة للتأهل إلى النهائيات، وحصدت «الوارية» لقب أول الأشواط للحول بتوقيت 7:56:76 دقيقة، وكسب «الفاتن» لصغير عبد الله العامري الشوط الثاني للزمول بتوقيت 7:54:79 دقيقة.

وسجلت «حفلة» لمبارك خليفة الشامسي أفضل توقيت في الشوط الثالث للحول بتوقيت 7:54:14 دقيقة، بينما فازت «شواهين» لسالم محمد الشرقي العفاري بالشوط الرابع بتوقيت 7:57:01 دقيقة، أما الشوط الخامس للزمول فكان من نصيب «متوج» لسيف الخزع العامري بتوقيت 8:04:10 دقيقة.

وانتزع «فخر» لمسلم الرملي العامري ناموس الشوط السادس مسجلاً توقيتاً زمنياً قدره 7:54:59 دقيقة، وحل «النويعص» لخميس محمد الظاهري في المركز الأول بالشوط السابع بتوقيت 8:02:08 دقيقة.

وفي الأشواط الثلاثة الأخيرة، تمكن «العابر» لمنصور سيف الخييلي من الفوز بالشوط الثامن بتوقيت 8:00:85 دقيقة، و«شعاع» لأحمد سالم الحوته العامري بالشوط التاسع للحول بتوقيت 8:06:98 دقيقة، و«اللصيفر» لسالم سعيد سليم الدرعي بالشوط العاشر بتوقيت 8:01:49 دقيقة.

وتقام النهائيات شهر أكتوبر المقبل بميدان الروضة، حيث من المقرر أن تتنافس المطايا المتأهلة على الرموز التي خصصتها اللجنة المنظمة في ختام النسخة الأولى من المهرجان.