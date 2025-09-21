«أهلا بعودتك يا قائد».. بيليجريني يسقط لاتسيو



روما (د ب أ)

حسم فريق روما مباراة ديربي العاصمة على حساب مضيفه لاتسيو بهدف في المرحلة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم. وقرر المدرب جيان بييرو جاسبريني بشكل مفاجئ إشراك لورينزو بيليجريني في ديربي روما، ليثبت اللاعب صحة وجهة نظر مدربه بتسجيله هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 38، وهدفه الرابع في مواجهات الديربي.

وجاء هدف بيليجريني نجم منتخب إيطاليا بعد مجهود رائع من الثنائي ماتياس سوله وديفين رينش. وأنهى لاتسيو المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد المغربي رضى بلحيان في الدقيقة 86، وسجل روما فوزه الثالث هذا الموسم مقابل هزيمة واحدة ليرفع رصيده إلى تسع نقاط ويتقدم للمركز الرابع. على الجانب الآخر، مني لاتسيو بالهزيمة الثالثة مقابل انتصار وحيد في بداية كارثية للفريق، حيث يحتل المركز الرابع عشر برصيد ثلاث نقاط.

ولم يشارك بيليجريني، الذي تم تجريده من شارة القيادة والذي أصبح عقده على وشك الانتهاء دون أي عرض للتجديد، في أي دقيقة في المباريات الثلاث الأولى، لكنه تجاهل جميع المشاكل المحيطة به وسجل الهدف الحاسم لروما في الديربي.

وبعد أن سخر منه جيان بييرو جاسبريني، مدرب روما الجديد، أمس السبت عندما قال إنه يتعين على بيليجريني 29 عاماً، «أن يصبح رياضياً ويبدأ بالركض»، كان لاعب خط الوسط في وضع مثالي للتسديد من وسط منطقة الجزاء بعد أن انتزع دواين رينش الكرة من نونو تافاريس، الظهير الأيسر للاتسيو، ومررها عرضية إلى القائد السابق.

واحتفل بيليجريني، الذي يسعى أيضا لاستعادة مكانه في تشكيلة منتخب إيطاليا، بقبلة نحو المدرج الجنوبي حيث يجلس مشجعو روما المتعصبون. وقبل لحظات من الهدف، تم رفع لافتة في المدرج الجنوبي كتب عليها: «أهلا بعودتك يا قائد».

وبعد الهدف، ضجت مدرجات الملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية روما بقنابل دخان باللونين الأصفر والأحمر. وكان هذا هو الهدف الرابع لبيلجريني في مسيرته في ديربي العاصمة، ولكنه الأول له منذ يناير الماضي في أي مسابقة. وقبل بداية الموسم الحالي، منح جاسبريني شارة القيادة لستيفان الشعراوي بناء على أقدميته في صفوف الفريق. وكان بيليجريني بدأ المباراة في ظل غياب نجم وسط الملعب الأرجنتيني باولو ديبالا بسبب الإصابة.