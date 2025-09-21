اشتباكات عنيفة بين جماهير دورتموند وشالكه



دورتموند (د ب أ)



ذكرت الشرطة الألمانية، اليوم الأحد، أن حوالي 400 مشجع لأندية بوروسيا دورتموند وشالكه قد دخلوا في اشتباكات عنيفة أمس السبت بالقرب من مدينة دورتموند غرب ألمانيا.

ووفقاً لبيان، فإن الاشتباكات حدثت حينما كان مشجعو شالكه في طريقهم إلى مدينة جيلسنكيرشن من ماجديبورج، بعد مباراة بالدرجة الثانية، حيث مروا بمدينة دورتموند.

وبعد توقف القطار مرتين، قامت مجموعة كبيرة من الجماهير بمغادرة القطار ووقفوا في منطقة قريبة من القضبان، وهناك حدثت اشتباكات عنيفة بينهم وجماهير دورتموند وكولون، بحسب تحقيقات أولية.

وسارعت الشرطة إلى المنطقة التي ضمت 300 مشجع لشالكه وحوالي 90 مشجعاً لدورتموند وخمس مشجعين لفريق كولون، وقال متحدث باسم الشرطة إنه لدى وصول خدمات الطوارئ إلى مكان الواقعة، ظهرت آثار عنف كبير على أجزاء من جسد الكثير منهم. وبسبب وجود عدد من الأشخاص على القضبان، فقد استخدمت الشرطة مروحية. واصطحب رجال الشرطة جماهير شالكه إلى القطار، حيث واصلوا رحلتهم بعد نصف ساعة تحت حماية الشرطة.