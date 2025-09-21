الإثنين 22 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

اشتباكات عنيفة بين جماهير دورتموند وشالكه

اشتباكات عنيفة بين جماهير دورتموند وشالكه
21 سبتمبر 2025 18:47

 
دورتموند (د ب أ)


ذكرت الشرطة الألمانية، اليوم الأحد، أن حوالي 400 مشجع لأندية بوروسيا دورتموند وشالكه قد دخلوا في اشتباكات عنيفة أمس السبت بالقرب من مدينة دورتموند غرب ألمانيا.

أخبار ذات صلة
كين يستعد لتحطيم رقم رونالدو وهالاند!
حارس بالدوري الألماني يسجل رقماً قياسياً في ركلات الجزاء

ووفقاً لبيان، فإن الاشتباكات حدثت حينما كان مشجعو شالكه في طريقهم إلى مدينة جيلسنكيرشن من ماجديبورج، بعد مباراة بالدرجة الثانية، حيث مروا بمدينة دورتموند.
وبعد توقف القطار مرتين، قامت مجموعة كبيرة من الجماهير بمغادرة القطار ووقفوا في منطقة قريبة من القضبان، وهناك حدثت اشتباكات عنيفة بينهم وجماهير دورتموند وكولون، بحسب تحقيقات أولية.
وسارعت الشرطة إلى المنطقة التي ضمت 300 مشجع لشالكه وحوالي 90 مشجعاً لدورتموند وخمس مشجعين لفريق كولون، وقال متحدث باسم الشرطة إنه لدى وصول خدمات الطوارئ إلى مكان الواقعة، ظهرت آثار عنف كبير على أجزاء من جسد الكثير منهم. وبسبب وجود عدد من الأشخاص على القضبان، فقد استخدمت الشرطة مروحية. واصطحب رجال الشرطة جماهير شالكه إلى القطار، حيث واصلوا رحلتهم بعد نصف ساعة تحت حماية الشرطة.

دورتموند
شالكه
الدوري الألماني
بروسيا دورتموند
شغب الجماهير
آخر الأخبار
عبدالله بن زايد: ملتزمون بدعم الجهود المشتركة لبناء عالم أكثر سلاماً
الأخبار العالمية
عبدالله بن زايد: ملتزمون بدعم الجهود المشتركة لبناء عالم أكثر سلاماً
اليوم 01:44
وزير خارجية البرتغال يتوجه للإعلان عن اعتراف حكومة بلاده بدولة فلسطين (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات: رؤية الدولتين الخيار الأمثل للسلام العادل
اليوم 01:44
محمد اليماحي في حوار خاص مع الـ«الاتحاد»: الإمارات تقدم نموذجاً إنسانياً واستثنائياً في دعم غزة
الأخبار العالمية
محمد اليماحي في حوار خاص مع الـ«الاتحاد»: الإمارات تقدم نموذجاً إنسانياً واستثنائياً في دعم غزة
اليوم 01:44
رجال الإطفاء يعملون في موقع مبنى متضرر عقب قصف صاروخي روسي على أوكرانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين: ننتظر دوراً أميركياً لتسوية أزمة أوكرانيا
اليوم 01:44
نازح فلسطيني يفر من شمال غزة نحو الجنوب (رويترز)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: 1.9 مليون نازح قسراً فـي غزة
اليوم 01:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©