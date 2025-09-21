الإثنين 22 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«دبي للشطرنج» يشارك في البطولة العربية بالكويت

«دبي للشطرنج» يشارك في البطولة العربية بالكويت
21 سبتمبر 2025 19:30

 
دبي (وام)

اعتمد نادي دبي للشطرنج برنامج مشاركاته الداخلية والخارجية للفترة المقبلة، وفي مقدمتها بطولة العرب بالكويت، إلى جانب الاستعداد لبطولة عيد الاتحاد التي تقام مطلع ديسمبر المقبل، وأكد النادي أن الاختيار وقع على 3 لاعبين للمشاركة في البطولة العربية المفتوحة والبطولة العربية للسيدات التي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 16 إلى 26 نوفمبر المقبل، وهم الأستاذ الدولي إبراهيم سلطان، وأستاذ الاتحاد الدولي أحمد فريد، والأستاذة الدولية أحلام راشد.
وأكد خالد بن زايد الفلاسي، رئيس مجلس إدارة النادي، أهمية الاستفادة من فترات الإعداد والمشاركات المقبلة وتحويلها إلى نتائج متميزة، بما يسهم في تعزيز رصيد الدولة من الألقاب، مشيراً إلى أن النادي يحرص على تهيئة اللاعبين بأفضل صورة ممكنة لخوض الاستحقاقات المقبلة.
واعتمد الجهاز الفني بقيادة عثمان موسى خريطة الأنشطة الداخلية والخارجية المقبلة، والتي تشمل بطولة عيد الاتحاد في ديسمبر، والبطولة المفتوحة للناشئين تحت 14 سنة من 8 إلى 16 ديسمبر، إضافة إلى بطولات الشطرنج الخاطف في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر.
واستعرض الجهاز الفني أيضاً ملامح خطة النشاط الخارجي لموسم 2026، بما في ذلك موعد بطولة دبي المفتوحة، واستعدادات بطولة دبي الدولية للناشئين، إلى جانب عدد من الفعاليات والأنشطة المجتمعية بالتعاون مع مؤسسات دبي.

