أياكس يتعادل مع أيندهوفن في كلاسيكو الكرة الهولندية



أمستردام (د ب أ)



فرض التعادل الإيجابي 2 / 2 نفسه على كلاسيكو كرة القدم الهولندية بين أيندهوفن ومنافسه التقليدي أياكس أمستردام، اليوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة السادسة لبطولة الدوري المحلي.

وأسفرت باقي مباريات البطولة، التي أقيمت اليوم في ذات المرحلة عن فوز جو أهيد إيجلز على مضيفه زفوله 2 / صفر، فيما تغلب هيرنفين 3 / 2 على ضيفه نيميجين.

وتقدم أيندهوفن مبكراً في الدقيقة السابعة عن طريق إسماعيل صيباري، غير أن كينيث تايلور أحرز هدف التعادل لأياكس في الدقيقة 31 من ركلة جزاء. وأعاد ياريك جاسيوروسكي التقدم لأيندهوفن بتسجيله الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 81، لكن سرعان ما تعادل أوسكار جلوخ لأياكس في الدقيقة.88 بتلك النتيجة.

رفع أيندهوفن رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني، كما ارتفع رصيد أياكس إلى 12 نقطة في المركز الثالث مؤقتاً لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة. واقتنص جو أهيد إيجلز فوزاً مثيراً من ملعب زفوله 2 /صفر في وقت مبكر من اليوم. وتعرض زفوله لصدمة مبكرة تمثلت في طرد لاعبه جاميرو مونتيرو عقب مضي دقيقتين فقط من بداية المباراة.

وانتظر جو أهيد حتى قبل عشر دقائق من نهاية المباراة لتسجيل هدف التقدم بواسطة، ميلان سميث، ثم عاد اللاعب ذاته وسجل الهدف الثاني له وللفريق الضيف في الوقت بدل الضائع. الفوز رفع رصيد جو أهيد إيجلز إلى تسع نقاط في المركز التاسع وتوقف رصيد زفوله عند ست نقاط في المركز الثالث عشر.