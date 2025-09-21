نيوكاسل يعود لنزيف النقاط بالدوري الإنجليزي



لندن (د ب أ)



عاد نيوكاسل يونايتد لنزيف النقاط في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما تعادل بدون أهداف مع مضيفه بورنموث، اليوم الأحد، في المرحلة الخامسة للمسابقة.

وعجز كلا الفريقين عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إضاعة جميع الفرص التي أتيحت لهم طوال الـ90 دقيقة، ليكتفي كل ناد بالحصول على نقطة وحيدة.

ورفع بورنموث، الذي واصل نتائجه الجيدة في البطولة خلال الموسم الحالي، رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث مؤقتاً لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، بعدما حقق 3 انتصارات، مقابل تعادل وحيدة وخسارة واحدة في مسيرته بالمسابقة هذا الموسم.

في المقابل، أصبح في جعبة نيوكاسل، الذي حقق فوزاً وحيداً مقابل 3 تعادلات وخسارة وحيدة، 6 نقاط في المركز الثالث عشر. وكانت جماهير نيوكاسل تطمح لمواصلة الفريق صحوته في المسابقة، لا سيما بعد فوزه على وولفرهامبتون 1 / صفر في المرحلة الماضية.