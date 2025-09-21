الإثنين 22 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نيوكاسل يعود لنزيف النقاط بالدوري الإنجليزي

نيوكاسل يعود لنزيف النقاط بالدوري الإنجليزي
21 سبتمبر 2025 19:34

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
مارتينيلي يقود أرسنال للتعادل مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي
سندرلاند يتحدى النقص العددي ويتعادل مع أستون فيلا


عاد نيوكاسل يونايتد لنزيف النقاط في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما تعادل بدون أهداف مع مضيفه بورنموث، اليوم الأحد، في المرحلة الخامسة للمسابقة.
وعجز كلا الفريقين عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إضاعة جميع الفرص التي أتيحت لهم طوال الـ90 دقيقة، ليكتفي كل ناد بالحصول على نقطة وحيدة.
ورفع بورنموث، الذي واصل نتائجه الجيدة في البطولة خلال الموسم الحالي، رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث مؤقتاً لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، بعدما حقق 3 انتصارات، مقابل تعادل وحيدة وخسارة واحدة في مسيرته بالمسابقة هذا الموسم.
في المقابل، أصبح في جعبة نيوكاسل، الذي حقق فوزاً وحيداً مقابل 3 تعادلات وخسارة وحيدة، 6 نقاط في المركز الثالث عشر. وكانت جماهير نيوكاسل تطمح لمواصلة الفريق صحوته في المسابقة، لا سيما بعد فوزه على وولفرهامبتون 1 / صفر في المرحلة الماضية.

نيوكاسل
الدوري الإنجليزي
البريميرليج
بورنموث
آخر الأخبار
عبدالله بن زايد: ملتزمون بدعم الجهود المشتركة لبناء عالم أكثر سلاماً
الأخبار العالمية
عبدالله بن زايد: ملتزمون بدعم الجهود المشتركة لبناء عالم أكثر سلاماً
اليوم 01:44
وزير خارجية البرتغال يتوجه للإعلان عن اعتراف حكومة بلاده بدولة فلسطين (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات: رؤية الدولتين الخيار الأمثل للسلام العادل
اليوم 01:44
محمد اليماحي في حوار خاص مع الـ«الاتحاد»: الإمارات تقدم نموذجاً إنسانياً واستثنائياً في دعم غزة
الأخبار العالمية
محمد اليماحي في حوار خاص مع الـ«الاتحاد»: الإمارات تقدم نموذجاً إنسانياً واستثنائياً في دعم غزة
اليوم 01:44
رجال الإطفاء يعملون في موقع مبنى متضرر عقب قصف صاروخي روسي على أوكرانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين: ننتظر دوراً أميركياً لتسوية أزمة أوكرانيا
اليوم 01:44
نازح فلسطيني يفر من شمال غزة نحو الجنوب (رويترز)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: 1.9 مليون نازح قسراً فـي غزة
اليوم 01:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©