الإثنين 22 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سندرلاند يتحدى النقص العددي ويتعادل مع أستون فيلا

سندرلاند يتحدى النقص العددي ويتعادل مع أستون فيلا
21 سبتمبر 2025 19:43

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
مارتينيلي يقود أرسنال للتعادل مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي
نيوكاسل يعود لنزيف النقاط بالدوري الإنجليزي


واصل سندرلاند نتائجه الجيدة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، بعدما فرض التعادل الإيجابي 1 / 1 على ضيفه أستون فيلا، اليوم الأحد، في المرحلة الخامسة للمسابقة.
واضطر سندرلاند للعب بعشرة لاعبين عقب طرد مدافعه الموزمبيقي رينيلدو ماندافا في الدقيقة 34، ليستغل أستون فيلا النقص العددي في صفوف منافسه ويتقدم بهدف حمل توقيع البولندي ماتي كاش في الدقيقة 67 ولم يهنأ أستون فيلا بتقدمه كثيرا، بعدما أحرز الفرنسي ويلسون إسيدور هدف التعادل لسندلارند في الدقيقة 75، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة من اللقاء، الذي جرى على ملعب (النور).
وارتفع رصيد سندرلاند، العائد للمسابقة من جديد، إلى 8 نقاط حصدها من تعادلين وفوزين وهزيمة ليحتل المركز السابع مؤقتاً لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة. كما رفع أستون فيلا، الفريق الوحيد الذي لم يحقق الفوز في البطولة هذا الموسم حتى الآن برفقة وولفرهامبتون «متذيل الترتيب»، إلى 3 نقاط في المركز الثامن عشر «الثالث من القاع».

سندرلاند
سندرلاند الإنجليزي
أستون فيلا
الدوري الإنجليزي
البريميرليج
آخر الأخبار
عبدالله بن زايد: ملتزمون بدعم الجهود المشتركة لبناء عالم أكثر سلاماً
الأخبار العالمية
عبدالله بن زايد: ملتزمون بدعم الجهود المشتركة لبناء عالم أكثر سلاماً
اليوم 01:44
وزير خارجية البرتغال يتوجه للإعلان عن اعتراف حكومة بلاده بدولة فلسطين (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات: رؤية الدولتين الخيار الأمثل للسلام العادل
اليوم 01:44
محمد اليماحي في حوار خاص مع الـ«الاتحاد»: الإمارات تقدم نموذجاً إنسانياً واستثنائياً في دعم غزة
الأخبار العالمية
محمد اليماحي في حوار خاص مع الـ«الاتحاد»: الإمارات تقدم نموذجاً إنسانياً واستثنائياً في دعم غزة
اليوم 01:44
رجال الإطفاء يعملون في موقع مبنى متضرر عقب قصف صاروخي روسي على أوكرانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين: ننتظر دوراً أميركياً لتسوية أزمة أوكرانيا
اليوم 01:44
نازح فلسطيني يفر من شمال غزة نحو الجنوب (رويترز)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: 1.9 مليون نازح قسراً فـي غزة
اليوم 01:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©