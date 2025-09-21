سندرلاند يتحدى النقص العددي ويتعادل مع أستون فيلا



لندن (د ب أ)



واصل سندرلاند نتائجه الجيدة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، بعدما فرض التعادل الإيجابي 1 / 1 على ضيفه أستون فيلا، اليوم الأحد، في المرحلة الخامسة للمسابقة.

واضطر سندرلاند للعب بعشرة لاعبين عقب طرد مدافعه الموزمبيقي رينيلدو ماندافا في الدقيقة 34، ليستغل أستون فيلا النقص العددي في صفوف منافسه ويتقدم بهدف حمل توقيع البولندي ماتي كاش في الدقيقة 67 ولم يهنأ أستون فيلا بتقدمه كثيرا، بعدما أحرز الفرنسي ويلسون إسيدور هدف التعادل لسندلارند في الدقيقة 75، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة من اللقاء، الذي جرى على ملعب (النور).

وارتفع رصيد سندرلاند، العائد للمسابقة من جديد، إلى 8 نقاط حصدها من تعادلين وفوزين وهزيمة ليحتل المركز السابع مؤقتاً لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة. كما رفع أستون فيلا، الفريق الوحيد الذي لم يحقق الفوز في البطولة هذا الموسم حتى الآن برفقة وولفرهامبتون «متذيل الترتيب»، إلى 3 نقاط في المركز الثامن عشر «الثالث من القاع».