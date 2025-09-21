أتلتيكو مدريد يعود لنزيف النقاط بتعادل مخيب مع مايوركا



مدريد (د ب أ)

عاد أتلتيكو مدريد لنتائجه المهتزة في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي 1/ 1 مع مضيفه مايوركا، اليوم الأحد، في المرحلة الخامسة للمسابقة.

وأضاع الأرجنتيني خوليان ألفاريز ركلة جزاء لمصلحة أتلتيكو في الدقيقة 14، عقب ذلك اضطر فريق المدرب دييجو سيميوني للعب بعشرة لاعبين جراء طرد لاعبه النرويجي ألكسندر سورلوث في الدقيقة 73 ورغم ذلك، افتتح الإنجليزي كونور جالاجير التسجيل لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 79، لكن فريق العاصمة الإسبانية لم يهنأ بتقدمه كثيراً، بعدما أحرز الكوسوفي فيدات موريكى هدف التعادل لمايوركا في الدقيقة 85.

وبذلك، أصبح في جعبة أتلتيكو مدريد 6 نقاط فقط في المركز الثاني عشر، بعدما حقق فوزاً وحيداً مقابل 3 تعادلات وخسارة وحيدة، ليظل بعيداً عن مراكز المقدمة في البطولة، حيث يبتعد بفارق 9 نقاط خلف جاره اللدود ريال مدريد (المتصدر).

وكانت جماهير أتلتيكو تطمع في تحقيق الفريق فوزه الثاني على التوالي في البطولة، بعدما تغلب 2 / صفر على ضيفه فياريال في المرحلة الماضية للمسابقة. في المقابل، ارتفع رصيد مايوركا، الذي لا يزال يبحث عن انتصاره الأول في المسابقة خلال الموسم الحالي، إلى نقطتين في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).