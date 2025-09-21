الإثنين 22 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أتلتيكو مدريد يعود لنزيف النقاط بتعادل مخيب مع مايوركا

أتلتيكو مدريد يعود لنزيف النقاط بتعادل مخيب مع مايوركا
21 سبتمبر 2025 20:35

 
مدريد (د ب أ)
عاد أتلتيكو مدريد لنتائجه المهتزة في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي 1/ 1 مع مضيفه مايوركا، اليوم الأحد، في المرحلة الخامسة للمسابقة.
وأضاع الأرجنتيني خوليان ألفاريز ركلة جزاء لمصلحة أتلتيكو في الدقيقة 14، عقب ذلك اضطر فريق المدرب دييجو سيميوني للعب بعشرة لاعبين جراء طرد لاعبه النرويجي ألكسندر سورلوث في الدقيقة 73 ورغم ذلك، افتتح الإنجليزي كونور جالاجير التسجيل لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 79، لكن فريق العاصمة الإسبانية لم يهنأ بتقدمه كثيراً، بعدما أحرز الكوسوفي فيدات موريكى هدف التعادل لمايوركا في الدقيقة 85.
وبذلك، أصبح في جعبة أتلتيكو مدريد 6 نقاط فقط في المركز الثاني عشر، بعدما حقق فوزاً وحيداً مقابل 3 تعادلات وخسارة وحيدة، ليظل بعيداً عن مراكز المقدمة في البطولة، حيث يبتعد بفارق 9 نقاط خلف جاره اللدود ريال مدريد (المتصدر).
وكانت جماهير أتلتيكو تطمع في تحقيق الفريق فوزه الثاني على التوالي في البطولة، بعدما تغلب 2 / صفر على ضيفه فياريال في المرحلة الماضية للمسابقة. في المقابل، ارتفع رصيد مايوركا، الذي لا يزال يبحث عن انتصاره الأول في المسابقة خلال الموسم الحالي، إلى نقطتين في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

أخبار ذات صلة
ريال مدريد يكرم الشاب المغربي وحيدة ومرضى ألزهايمر
ريال مدريد.. علامة كاملة في الدوري الإسباني بثنائية إسبانيول
أتلتيكو مدريد
ريال مايوركا
الدوري الإسباني
الليجا
آخر الأخبار
عبدالله بن زايد: ملتزمون بدعم الجهود المشتركة لبناء عالم أكثر سلاماً
الأخبار العالمية
عبدالله بن زايد: ملتزمون بدعم الجهود المشتركة لبناء عالم أكثر سلاماً
اليوم 01:44
وزير خارجية البرتغال يتوجه للإعلان عن اعتراف حكومة بلاده بدولة فلسطين (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات: رؤية الدولتين الخيار الأمثل للسلام العادل
اليوم 01:44
محمد اليماحي في حوار خاص مع الـ«الاتحاد»: الإمارات تقدم نموذجاً إنسانياً واستثنائياً في دعم غزة
الأخبار العالمية
محمد اليماحي في حوار خاص مع الـ«الاتحاد»: الإمارات تقدم نموذجاً إنسانياً واستثنائياً في دعم غزة
اليوم 01:44
رجال الإطفاء يعملون في موقع مبنى متضرر عقب قصف صاروخي روسي على أوكرانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين: ننتظر دوراً أميركياً لتسوية أزمة أوكرانيا
اليوم 01:44
نازح فلسطيني يفر من شمال غزة نحو الجنوب (رويترز)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: 1.9 مليون نازح قسراً فـي غزة
اليوم 01:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©