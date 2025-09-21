الإثنين 22 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
بطولة ناجحة للتايكواندو في الشارقة بمشاركة 72 لاعباً

22 سبتمبر 2025 01:42

الشارقة (وام)

نظّم مجلس الشارقة الرياضي بطولة ناجحة لرياضة التايكواندو، وذلك في نادي الشارقة الرياضي - فرع الحزانة، بمشاركة 72 لاعباً من فئتي الأشبال والناشئين، من نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، ونادي الشارقة، ونادي كلباء، ونادي مليحة.
وأسفرت نتائج البطولة عن فوز نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بالمركز الأول في فئتي الأشبال والناشئين، فيما حل نادي كلباء في المركز الثاني في الفئتين، وجاء نادي الشارقة في المركز الثالث.
شهدت البطولة حضور عدد من المسؤولين، وتوج الفائزين كل من جاسم الدوخي رئيس قسم الألعاب الفردية بإدارة شؤون الرياضة والتطوير في مجلس الشارقة الرياضي، وحميد سبت مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، إلى جانب خالد غابش وسمير جورج من إدارة شؤون الرياضة والتطوير بالمجلس.

