الإثنين 22 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مارتينيلي يقود أرسنال للتعادل مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

مارتينيلي يقود أرسنال للتعادل مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي
21 سبتمبر 2025 21:46

 

لندن (د ب أ)
فرط مانشستر سيتي في فوز كان في متناوله، ليسقط في فخ التعادل الإيجابي 1 / 1 في اللحظات الأخيرة مع مضيفه أرسنال، اليوم الأحد، في قمة مباريات المرحلة الخامسة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وبادر النجم النرويجي إرلينج هالاند بالتسجيل لمانشستر سيتي مبكرا في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة، التي أقيمت على ملعب الإمارات بالعاصمة البريطانية لندن، ليواصل هز الشباك للمباراة الرابعة على التوالي في مختلف المسابقات، ومعززاً صدارته لهدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بتسجيله الهدف السادس حتى الآن.
وسجل البرازيلي جابرييل مارتينيلي هدف التعادل لأرسنال في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، ويحصل كل فريق على نقطة وحيدة.
وبات هذا هو الهدف الأول، الذي يسكن شباك الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى مانشستر سيتي، بعد انضمامه للفريق قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف.
وكان مانشستر سيتي يأمل إنهاء عقدته مع أرسنال، الذي عجز عن الفوز عليه في جميع البطولات منذ أبريل 2023، ليواصل بذلك فشله في اجتياز عقبة الفريق اللندني، حتى إشعار آخر.
بتلك النتيجة، بقي أرسنال في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، بفارق 5 نقاط خلف ليفربول (حامل اللقب)، الذي يتربع على القمة حاليا، فيما رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 7 نقاط في المركز التاسع.

أخبار ذات صلة
سندرلاند يتحدى النقص العددي ويتعادل مع أستون فيلا
نيوكاسل يعود لنزيف النقاط بالدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
أرسنال
أرتيتا
بيب جوارديولا
الدوري الإنجليزي
البريميرليج
آخر الأخبار
عبدالله بن زايد: ملتزمون بدعم الجهود المشتركة لبناء عالم أكثر سلاماً
الأخبار العالمية
عبدالله بن زايد: ملتزمون بدعم الجهود المشتركة لبناء عالم أكثر سلاماً
اليوم 01:44
وزير خارجية البرتغال يتوجه للإعلان عن اعتراف حكومة بلاده بدولة فلسطين (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات: رؤية الدولتين الخيار الأمثل للسلام العادل
اليوم 01:44
محمد اليماحي في حوار خاص مع الـ«الاتحاد»: الإمارات تقدم نموذجاً إنسانياً واستثنائياً في دعم غزة
الأخبار العالمية
محمد اليماحي في حوار خاص مع الـ«الاتحاد»: الإمارات تقدم نموذجاً إنسانياً واستثنائياً في دعم غزة
اليوم 01:44
رجال الإطفاء يعملون في موقع مبنى متضرر عقب قصف صاروخي روسي على أوكرانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين: ننتظر دوراً أميركياً لتسوية أزمة أوكرانيا
اليوم 01:44
نازح فلسطيني يفر من شمال غزة نحو الجنوب (رويترز)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: 1.9 مليون نازح قسراً فـي غزة
اليوم 01:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©