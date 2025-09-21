الإثنين 22 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

عجمان يتخطى الشارقة بهدف أزارو

عجمان يتخطى الشارقة بهدف أزارو
21 سبتمبر 2025 22:14

 
الشارقة (الاتحاد)
حقق فريق عجمان فوزاً مثيراً على الشارقة بالإمارة الباسمة، بهدف سجله وليد أزارو في الدقيقة 70، ليرفع «البرتقالي» رصيده إلى 6 نقاط، فيما توقف «الملك» عند 4 نقاط، ليواصل الشارقة سلسلة العروض المحلية المتواضعة، ونجح «البركان» في خطف 3 نقاط مهمة للغاية، في مباراة جاءت متوسطة المستوى، شهدت عودة الثنائي كايو لوكاس وماجد حسن من الإصابة.
تقاسم الفريقان الشوط الأول وكانت فرص عجمان هي الأكثر والأخطر، وأنقذ مارو كاتانيتش هدفاً أكيداً من رأسية وليد أزارو، وسدد البركان في 45 دقيقة 7 كرات مقابل 4 للملك، وفي الشوط الثاني يمرر دينو هوتيتش كرة ذكية ينطلق وليد أزارو ليسجل منها هدف المباراة في الدقيقة 70.

