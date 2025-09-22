إنتر يصحح المسار بالفوز الصعب على ساسولو

ميلانو(رويترز)

أعاد إنتر ميلان حملته للطريق الصحيح بالدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوزه 2-1 على ضيفه ساسولو أمس، في مباراة أهدر فيها أصحاب الأرض العديد من الفرص واستقبلوا هدفاً متأخراً، لكنهم صمدوا ليحصدوا النقاط الثلاث التي كانوا في أمس الحاجة إليها.

وكان إنتر، بقيادة كريستيان كيفو، تجرع خسارتين متتاليتين في الدوري، ليتراجع في وقت مبكر من سباق المنافسة على اللقب لكنه أعقب فوزه في دوري أبطال أوروبا على أياكس أمستردام في منتصف الأسبوع بفوز آخر.

ومنح فيدريكو ديماركو إنتر التقدم في الدقيقة 14 ولكن رغم خلق العديد من الفرص، اضطروا إلى انتظار هدف كارلوس أوجوستو من كرة أبدلت اتجاهها قبل تسع دقائق من النهاية ليتقدموا 2-صفر، قبل أن يقلص وليد شديرة الفارق لساسولو في الدقيقة 84 ليجعل نهاية المباراة متوترة.

ويحتل إنتر المركز العاشر بست نقاط بعد أربع مباريات متأخراً بفارق أربع نقاط عن يوفنتوس المتصدر، بينما يملك نابولي صاحب المركز الثاني تسع نقاط قبل أن يستضيف بيزا اليوم، ويبقى ساسولو الصاعد حديثاً برصيد ثلاث نقاط.

وأتيحت لأصحاب الأرض فرصة مبكرة، عندما انطلق كاروس أوجوستو باندفاعٍ مُفاجئ نحو منطقة جزاء ساسولو وسدد الكرة تحت ضغط، إلا أن الحارس أريانيت موريتش حولها إلى ركنية. لكن إنتر سرعان ما تقدم.

وانطلق بيتر سوتشيتش بذكاء داخل منطقة الجزاء ليحصل على تمريرة من نيكولو باريلا، قبل أن يوجه الكرة إلى ديماركو غير المراقب الذي سدد كرة من اللمسة الأولى، مرت من موريتش وسكنت الزاوية القريبة من الشباك.

وكاد إنتر أن يعزز تقدمه عندما انفرد ماركوس تورام بموريتش، لكن تسديدته مرت بعيدا عن المرمى.

ونجح فرانشيسكو بيو إسبوزيتو، الذي خاض أول مباراة له كأساسي في الدوري الإيطالي، في الحفاظ على الكرة تحت ضغط من اثنين من المدافعين لكن تسديدته مرت فوق العارضة.

وتصدى جوزيب مارتينيز حارس إنتر لضربة رأس خطيرة من أندريا بينامونتي، وهو ما ربما ذكّر كيفو بمدى هشاشة تقدم فريقه، وبعدها دخل لاوتارو مارتينيز من مقاعد البدلاء.

وتمسك كيفو بثقته في المهاجم إسبوزيتو (20 عاماً)، الذي حل بديلاً لتورام، وكاد اللاعب أن يسجل بتسديدة من مسافة قريبة لكن موريتش تصدى للكرة ببراعة.

بعدها مرر مارتينيز كرة متقنة لكن كارلوس أوجوستو سددها مباشرة في اتجاه الحارس، ثم عوض اللاعب البرازيلي الفريق بعدها بدقائق عندما انتهت محاولته الأخرى المذهلة بدخول الكرة في الشباك، بعد اصطدامها بالمدافع طارق محرموفيتش.

وتبادل دومينيكو بيراردي الكرة مع المغربي شديرة، الذي استغل الفرصة وصوب الكرة في شباك إنتر ليقلص الفارق.