برشلونة يتخطى خيتافي ويطارد الريال على القمة

برشلونة (رويترز)

سجل فيران توريس هدفين ليقود برشلونة إلى فوز مريح 3-صفر على خيتافي أمس، وأضاف داني أولمو الهدف الثالث للفريق وسجل تمريرة حاسمة في عرض رائع آخر من فريق المدرب هانسي فليك في الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع برشلونة رصيده في المركز الثاني إلى 13 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر، الذي حقق الفوز في جميع مبارياته الخمس حتى الآن في الموسم، وكان آخرها أمام إسبانيول أمس الأول السبت.

وفي المباراة التي أقيمت وسط حضور ستة آلاف مشجع على ملعب يوهان كرويف الواقع داخل مجمع تدريب سان خوان ديسباي، سيطر برشلونة على مجريات اللعب منذ البداية، وأظهر عمقه وقدرته على الصمود رغم غياب لامين يامال للمباراة الثالثة على التوالي بسبب الإصابة.

وافتتح توريس، الذي حصل على فرصة أخرى للمشاركة أساسياً بدلاً من روبرت ليفاندوفسكي، في إطار سياسة التناوب التي يتبعها فليك، التسجيل بعد 15 دقيقة فقط من بداية المباراة إثر تحرك جماعي رائع، حيث سدد الكرة في مرمى ديفيد سوريا بعد تمريرة ذكية بكعب القدم من أولمو هيأته بشكل مثالي.

وضاعف المهاجم الإسباني النتيجة في الدقيقة 34، بعدما كسر مصيدة التسلل، إثر تمريرة رافينيا وسدد كرة متقنة سكنت الشباك.

وكاد الدولي الإسباني البالغ من العمر 25 عاماً أن يكمل ثلاثيته قبل نهاية الشوط الأول، عندما تجاوز الحارس لكنه سدد كرة ارتطمت بالعارضة في النهاية.

ورفعت هذه الثنائية رصيد توريس إلى أربعة أهداف في خمس مباريات هذا الموسم، ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإسباني، بفارق هدف واحد فقط خلف كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد.

وقال توريس عقب المباراة "أعلم أنني قادر على اللعب أساسياً في برشلونة، ويجب علي استغلال كل فرصة تُتاح لي. أنا واثق من أنني سأسجل المزيد من الأهداف".

وأضاف: "لدينا لاعبون أكفاء قادرون على إيجاد المساحة، وقد نجحنا في هذا الأمر وأنا سعيد لأننا فزنا بمباراة أخرى بطريقة حاسمة".

وواصل برشلونة هيمنته بعد الاستراحة، ودخل ماركوس راشفورد، الذي حصل على راحة بعد تألقه في الأسبوع الماضي في دوري أبطال أوروبا أمام نيوكاسل، من مقاعد البدلاء ليترك بصمة فورية.

وانطلق الدولي الإنجليزي على الجهة اليمنى في الدقيقة 63 ومرر الكرة إلى أولمو، الذي سجل الهدف الثالث لبرشلونة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وواصل برشلونة بذلك انطلاقته القوية هذا الموسم مع تأقلمه مع اللعب في ملعب التدريب الصغير، بعد تأخر أعمال تجديد ملعبه الشهير كامب نو لنحو تسعة أشهر عن الموعد المحدد.

ولم يكن ملعب لويس كومبانيس الأولمبي البديل، الذي استضاف مباريات للفريق خلال الموسمين الماضيين، متاحاً.

ويخوض برشلونة مباراته المقبلة خارج ملعبه أمام ريال أوبييدو يوم الخميس، بينما يستضيف خيتافي صاحب المركز الثامن فريق ألافيس يوم الأربعاء.