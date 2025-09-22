الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

3000 يورو مكافأة الفائز بالكرة الذهبية!!

3000 يورو مكافأة الفائز بالكرة الذهبية!!
22 سبتمبر 2025 08:42

معتز الشامي (أبوظبي)

تقام الدورة التاسعة والستون من حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لعام 2025، اليوم الاثنين، على مسرح شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس. وتعد الجائزة أعلى تكريم فردي في عالم كرة القدم.
ويترقب عالم كرة القدم بفارغ الصبر معرفة من سيكون الفائز الجديد بالجائزة، حيث يعد عثمان ديمبيلي، نجم باريس سان جيرمان، ولامين يامال ورافينيا، مهاجما برشلونة، أبرز المرشحين للفوز.
وفي المقابل، يبدو أن مهاجم ريال مدريد كيليان مبابي قد استبعد من المنافسة، وتشير التقارير إلى أن النادي الملكي، سيواصل مقاطعة الحفل للعام الثاني على التوالي، احتجاجاً على ما يعتبرونه معاملة غير عادلة لهدافه.
لكن كم يربح الفائز بالكرة الذهبية 2025؟
يعتقد الكثيرون أن جائزة الكرة الذهبية تقدم جائزة مالية ضخمة، إلا أن الواقع مختلف تماماً، فلا يوجد أي مبالغ مالية. وتمنح الجائزة، التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول"، تمثالاً على شكل كرة ذهبية كرمز للمكانة. وتقدر قيمة الكأس - غير المصنوعة من الذهب الخالص - بنحو 3000 يورو، ومع ذلك، يتجاوز التأثير بكثير الجوائز المالية. فكثيراً ما تقدم الأندية مكافآت وحوافز للاعبيها الفائزين بالجوائز، وتستغل العلامات التجارية فرصة توقيع عقود إعلانية بملايين الدولارات مع الفائزين.
ويعني الفوز بالكرة الذهبية زيادة فورية في القيمة السوقية ومكانة أي لاعب كرة قدم. ففي النهاية، تتفوق المكانة والشهرة العالمية على غياب المكافأة المالية المباشرة.

لامين يامال
رافينيا
عثمان ديمبيلي
الكرة الذهبية
