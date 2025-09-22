ميسي ورونالدو أبرز السارقين.. أشهر عمليات السطو على «البالون دور»!

معتز الشامي (أبوظبي)

تعد جائزة الكرة الذهبية "البالون دور" أرفع جائزة فردية في كرة القدم، والتي تمنح سنوياً لأفضل لاعب بناءً على الموسم السابق، ورغم فوز عدد لا يحصى من أساطير اللعبة بها، إلا أنها أثارت جدلاً حاداً حول لحظات سطو لا تنسى.

ولعقود، ظلت الجائزة محل جدل، بل وتنازع في بعض الأحيان، بين المشجعين والنقاد، وحتى اللاعبين أنفسهم، حيث تمتلك جائزة الكرة الذهبية تاريخاً طويلاً من القرارات المثيرة للجدل.

ومع انطلاق حفل الكرة الذهبية لعام 2025، مساء اليوم، على مسرح شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس، يطرح سؤال مهم: ما هي أكبر لحظات سرقة الكرة الذهبية أو تحولها للمنافس الأقل جدارة على مر التاريخ؟.

1- راؤول (2001) مقابل مايكل أوين

في عام 2001، قدم راؤول أحد أفضل مواسمه مع ريال مدريد، تصدر قائمة هدافي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وقاد الريال للفوز بلقب الدوري، ورسّخ مكانته واحداً من أخطر مهاجمي أوروبا.

ومع ذلك، ذهبت الجائزة إلى مايكل أوين، الذي قدّم موسماً جيداً مع ليفربول، فاز فيه بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الاتحاد الأوروبي، لكنه لم يُهيمن على أوروبا مثل راؤول.



2-تييري هنري (2003) مقابل بافيل نيدفيد

كان موسم تييري هنري 2002/2003 استثنائياً بكل المقاييس، حيث سجل الفرنسي 32 هدفاً، وقدّم 23 تمريرة حاسمة، وفاز بكأس الاتحاد الإنجليزي، وقاد أرسنال إلى خوض غمار البطولات الأوروبية، ورغم تألقه، ذهبت الجائزة إلى لاعب وسط يوفنتوس بافيل نيدفيد، الذي كان مؤثراً في فريقه، لكنه كان بعيداً جداً عن موسم هنري.



3- ويسلي شنايدر (2010) مقابل ليونيل ميسي

قدم ويسلي شنايدر أفضل موسم في مسيرته في عام 2010، حيث كان مهندس الثلاثية التاريخية لإنتر ميلان، ولعب دوراً تاريخياً في فوزه بالدوري الإيطالي، وكأس إيطاليا، ودوري أبطال أوروبا، وعلى الصعيد الدولي، قاد هولندا إلى نهائي كأس العالم، وحصل على لقب هداف البطولة مناصفة. إحصائياً ومن حيث الألقاب، لم يكن لدى أي شخص فرصة أقوى ليكون الفائز بجائزة الكرة الذهبية، ومع ذلك، فاز ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية. ورغم تألقه وفوزه بالدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني، إلا أنه فشل في التألق في كأس العالم، ولم يصل شنايدر حتى إلى المراكز الثلاثة الأولى، ما جعلها واحدة من أكبر سرقة للكرة الذهبية في تاريخ كرة القدم.



4- فرانك ريبيري (2013) مقابل كريستيانو رونالدو

كان فرانك ريبيري محور فريق بايرن ميونيخ الفائز بالثلاثية عام 2013، متألقاً في المباريات الحاسمة في الدوري الألماني، وكأس ألمانيا، ودوري أبطال أوروبا، حتى أن ريبيري فاز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، معززاً مكانته كمرشح قوي لجائزة الكرة الذهبية. ومع ذلك، فاز بالجائزة كريستيانو رونالدو، رغم عدم فوزه بأي بطولة كبرى.



5- أريين روبن (2014) مقابل كريستيانو رونالدو

كان موسم آريين روبن 2014 من أفضل مواسمه، كان أخطر لاعبي بايرن ميونيخ، ولعب دوراً محورياً في كأس العالم 2014، حيث قاد هولندا إلى نصف نهائي كأس العالم، ومع ذلك، عندما تعلق الأمر بجائزة الكرة الذهبية، فضل المصوّتون كريستيانو رونالدو مرة أخرى، حيث طغى تألقه الإحصائي على إنجاز روبن الذي لا ينسى.