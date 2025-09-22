الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

دبي تترقب نزال لوبوف وتوخوغوف التاريخي

دبي تترقب نزال لوبوف وتوخوغوف التاريخي
22 سبتمبر 2025 09:58

دبي (الاتحاد)

تتجه أنظار عشاق رياضة الفنون القتالية المختلطة إلى دبي، التي تحتضن واحدة من أكثر النزالات ترقباً ضمن النسخة الثانية من بطولة سلسلة «الطريق إلى دبي»، والتي تجمع المقاتل الإيرلندي أرتيم لوبوف، والروسي زبير توخوغوف، في مواجهة طال انتظارها منذ عام 2018، ويقام النزال يوم 3 أكتوبر المقبل في صالة كوكا كولا أرينا، ضمن النسخة الثانية من البطولة، التي تنظمها رابطة المقاتلين المحترفين، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.
وأكد المقاتلان أن هذه المواجهة تمثل فصلاً أخيراً لقصة طويلة بينهما، لم تُحسم داخل الحلبة من قبل، مشيرين إلى أن الوقت قد حان لإنهاء هذه القصة عبر النزال المرتقب، الذي يُعد من أبرز المواجهات ضمن سلسلة الأبطال.
قال أرتيم لوبوف إن هذا النزال كان من المفترض أن يُقام منذ سنوات، وإنه يمثل ضرورة رياضية لحسم الخلاف القائم، وأوضح أنه استفاد من فترة التوقف عن القتال، بعد مشاركته في نزالات الملاكمة دون قفازات، مضيفاً أنه عاد للتدريبات بشغف، خاصة مع مشاركة ابنه في متابعته أثناء الاستعدادات، معتبراً أن عودته إلى القتال في دبي تحمل طابعاً خاصاً.
من جانبه، اعتبر زبير توخوغوف أن النزال تأخر كثيراً، لكنه يشكّل فرصة رياضية حقيقية، وأوضح أن معسكره التدريبي كان على أعلى مستوى، وأنه يدخل هذه المواجهة وهو في أفضل حالاته البدنية والفنية، رغم ابتعاده عن الحلبة لمدة قاربت الثلاث سنوات.
ويعد هذا النزال أحد أبرز المحطات في سلسلة «الطريق إلى دبي»، والتي تستقطب نخبة من أبرز المقاتلين العالميين، في إطار استعراض رياضي تنافسي يحتفي بروح التحدي والتميز في دبي.

