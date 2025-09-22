الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تعرّف على الدول الفائزة بأكبر عدد من جوائز الكرة الذهبية

تعرّف على الدول الفائزة بأكبر عدد من جوائز الكرة الذهبية
22 سبتمبر 2025 10:05

معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
لكل بطل حكاية.. «عظماء فرنسا الستة» في تاريخ «بالون دور»
حكيمي يرد على جماهير مارسيليا: اصمتوا فمكانكم بالمركز الثاني!

تقام الدورة التاسعة والستون من حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لعام 2025، اليوم الاثنين، على مسرح شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس، وعلى مر التاريخ، حظيت 19 دولة مختلفة بشرف تتويج لاعب أو أكثر من لاعبيها بجائزة الكرة الذهبية. ومع ذلك، تتفوق دولة واحدة على البقية بثمانية ألقاب، بفضل عبقرية كروية.
وليس من المستغرب أن تتصدر الأرجنتين قائمة الدول الحائزة على جائزة الكرة الذهبية بـ 8 جوائز، جميعها من نصيب الأسطورة ليونيل ميسي. كما يحمل بطل كأس العالم 2022 الرقم القياسي الفردي لأكبر عدد من جوائز الكرة الذهبية.
وخلف الأرجنتين، هناك 4 بلدان حصلت كل منها على 7 جوائز الكرة الذهبية: ألمانيا (فرانز بيكنباور 2، كارل هاينز رومينيجه 2، جيرد مولر، لوثر ماتيوس، ماتياس سامر)، وفرنسا (ميشيل بلاتيني 3، ريموند كوبا، زين الدين زيدان، جان بيير بابان، كريم بنزيمة)، والبرتغال (كريستيانو رونالدو 5، أوزيبيو، لويس فيجو)، وهولندا (يوهان كرويف 3، ماركو فان باستن 3، رود خوليت).
ولدى كل من إنجلترا (ستانلي ماثيوس، بوبي تشارلتون، كيفن كيجان 2، مايكل أوين) والبرازيل (رونالدو 2، ريفالدو، رونالدينيو، كاكا) أربعة فائزين فرديين، وخمسة انتصارات إجمالية.
وجاء ترتيب الكرة الذهبية حسب الدول كالأتي:
1- الأرجنتين: 8 ألقاب
2- ألمانيا: 7 ألقاب
3- فرنسا: 7 ألقاب
4- البرتغال: 7 ألقاب
5- هولندا: 7 ألقاب
6- إنجلترا: 5 ألقاب
7- البرازيل: 5 ألقاب
8- إيطاليا: 5 ألقاب
9- إسبانيا: 4 ألقاب
10- الاتحاد السوفييتي: 3 ألقاب
11- تشيكوسلوفاكيا: لقبان
12- اسكتلندا: لقب واحد
13- المجر: لقب واحد
14- أيرلندا الشمالية: لقب واحد
15- الدنمارك: لقب واحد
16- بلغاريا: لقب واحد
17- ليبيريا: لقب واحد
18- أوكرانيا: لقب واحد
19- كرواتيا: لقب واحد

 

الكرة الذهبية
ميسي
رونالدو
آخر الأخبار
«بريسايت» و«شروق» تطلقان صندوقاً عالمياً بـ 100 مليون دولار للابتكار في الذكاء الاصطناعي
اقتصاد
«بريسايت» و«شروق» تطلقان صندوقاً عالمياً بـ 100 مليون دولار للابتكار في الذكاء الاصطناعي
اليوم 15:17
«أليك القابضة» تعلن النطاق السعري لأسهمها وبدء الاكتتاب للطرح العام الأولي
اقتصاد
«أليك القابضة» تعلن النطاق السعري لأسهمها وبدء الاكتتاب للطرح العام الأولي
اليوم 15:16
«غرف دبي» تناقش مع ممثلي 25 شركة كورية آفاق التعاون
اقتصاد
«غرف دبي» تناقش مع ممثلي 25 شركة كورية آفاق التعاون
اليوم 15:15
الحقايق تروى المشهد في مهرجان «البيت متوحد» لسباقات الهجن
الرياضة
الحقايق تروى المشهد في مهرجان «البيت متوحد» لسباقات الهجن
اليوم 15:08
صورة موضوعية
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي يقود عصراً جديداً للتلفزيونات الذكية
اليوم 15:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©