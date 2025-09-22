تعرّف على الدول الفائزة بأكبر عدد من جوائز الكرة الذهبية

معتز الشامي (أبوظبي)

تقام الدورة التاسعة والستون من حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لعام 2025، اليوم الاثنين، على مسرح شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس، وعلى مر التاريخ، حظيت 19 دولة مختلفة بشرف تتويج لاعب أو أكثر من لاعبيها بجائزة الكرة الذهبية. ومع ذلك، تتفوق دولة واحدة على البقية بثمانية ألقاب، بفضل عبقرية كروية.

وليس من المستغرب أن تتصدر الأرجنتين قائمة الدول الحائزة على جائزة الكرة الذهبية بـ 8 جوائز، جميعها من نصيب الأسطورة ليونيل ميسي. كما يحمل بطل كأس العالم 2022 الرقم القياسي الفردي لأكبر عدد من جوائز الكرة الذهبية.

وخلف الأرجنتين، هناك 4 بلدان حصلت كل منها على 7 جوائز الكرة الذهبية: ألمانيا (فرانز بيكنباور 2، كارل هاينز رومينيجه 2، جيرد مولر، لوثر ماتيوس، ماتياس سامر)، وفرنسا (ميشيل بلاتيني 3، ريموند كوبا، زين الدين زيدان، جان بيير بابان، كريم بنزيمة)، والبرتغال (كريستيانو رونالدو 5، أوزيبيو، لويس فيجو)، وهولندا (يوهان كرويف 3، ماركو فان باستن 3، رود خوليت).

ولدى كل من إنجلترا (ستانلي ماثيوس، بوبي تشارلتون، كيفن كيجان 2، مايكل أوين) والبرازيل (رونالدو 2، ريفالدو، رونالدينيو، كاكا) أربعة فائزين فرديين، وخمسة انتصارات إجمالية.

وجاء ترتيب الكرة الذهبية حسب الدول كالأتي:

1- الأرجنتين: 8 ألقاب

2- ألمانيا: 7 ألقاب

3- فرنسا: 7 ألقاب

4- البرتغال: 7 ألقاب

5- هولندا: 7 ألقاب

6- إنجلترا: 5 ألقاب

7- البرازيل: 5 ألقاب

8- إيطاليا: 5 ألقاب

9- إسبانيا: 4 ألقاب

10- الاتحاد السوفييتي: 3 ألقاب

11- تشيكوسلوفاكيا: لقبان

12- اسكتلندا: لقب واحد

13- المجر: لقب واحد

14- أيرلندا الشمالية: لقب واحد

15- الدنمارك: لقب واحد

16- بلغاريا: لقب واحد

17- ليبيريا: لقب واحد

18- أوكرانيا: لقب واحد

19- كرواتيا: لقب واحد