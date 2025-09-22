يامال في الطريق لتحطيم الرقم القياسي لأصغر فائز بالكرة الذهبية

معتز الشامي (أبوظبي)

يتنافس نجم برشلونة لامين يامال على الفوز بجائزة الكرة الذهبية في عام 2025، وقد يصبح أصغر لاعب في التاريخ يفوز بالجائزة المرموقة، ويقام حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لعام 2025، اليوم الاثنين،على مسرح شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس.

وبدأت جائزة الكرة الذهبية لأعظم المواهب الكروية منذ عام 1956، لكن الفوز بها في سن مبكرة يبقى نادراً للغاية، حيث لم يتوج بالجائزة سوى 10 لاعبين قبل بلوغهم السادسة والعشرين، وكان الأسطورة البرازيلي رونالدو نازاريو صاحب الرقم القياسي بعمر 21 عاماً و3 أشهر و5 أيام فقط عام 1997.

ويعتبر الإسباني الشاب لامين يامال من المرشحين بقوة للفوز بجائزة الكرة الذهبية في عام 2025، وحال فوزه بها سيكسر رقم رونالدو، حيث سيصبح أصغر لاعب في التاريخ يفوز بالجائزة المرموقة، بعمر 18 عاماً وشهرين و9 أيام.

أما عن تاريخ أصغر الفائزين بجائزة الكرة الذهبية فيتضمن..

1- رونالدو نازاريو.. 21 عاماً و3 أشهر و5 أيام.

كان الإيرلندي جورج بيست يحمل الرقم القياسي كأصغر فائز بجائزة الكرة الذهبية لمدة 29 عاماً، حتى ظهور رونالدو في عام 1997، وبعد حصوله على المركز الثاني خلف ماتياس زامر في عام 1996، فاز البرازيلي بجائزة الكرة الذهبية لعام 1997 بسهولة، حيث أنهى السباق متقدما بفارق 154 نقطة على بريدراج مياتوفيتش الذي جاء في المركز الثاني.

وفي جميع المسابقات خلال موسم 1996-1997، سجل البرازيلي 47 هدفا في 49 مباراة مع برشلونة قبل أن ينتقل إلى إنتر ميلان. ومنذ عام 1997، يحمل الرقم القياسي كأصغر فائز بجائزة الكرة الذهبية على الإطلاق.



2-مايكل أوين.. 22 عاماً و4 أيام.

بفوزه بجائزة الكرة الذهبية في عام 2001، أصبح أوين ثاني أصغر لاعب على الإطلاق يفوز بها. تحت قيادة جيرارد هولييه، استمتع المهاجم بموسم كبير في عام 2000-2001، حيث سجل 24 هدفاً، وفاز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الدوري والدرع الخيرية وكأس السوبر وكأس الاتحاد الأوروبي.

3- ليونيل ميسي.. 22 سنة و5 أشهر و7 أيام.

فاز ميسي بجائزة الكرة الذهبية لأول مرة في عام 2009 بعد أن قاد برشلونة إلى الثلاثية الأولى في تاريخه، وإلى جانب كونه ثالث أصغر لاعب يفوز بالكرة الذهبية، يعد ميسي أيضاً ثاني أكبر لاعب يفوز بها. فاز الأرجنتيني بجائزة الكرة الذهبية الثامنة في سن السادسة والثلاثين، خلف الإنجليزي ستانلي ماثيوس، والذي بها في أول نسخة عام 1956 وكان عمره آنذاك 41 عاماً.

4-جورج بيست.. 22 عاماً و7 أشهر ويومين.

بفوزه بجائزة الكرة الذهبية عام 1968، أصبح بيست أصغر لاعب يفوز بالجائزة على الإطلاق - وهو رقم قياسي استمر لمدة 30 عاماً تقريباً.

5-أوليج بلوخين.. 23 عاماً وشهراً و25 يوماً..

فاز بلوخين بالجائزة في عام 1975، متفوقاً على فرانز بيكنباور ويوهان كرويف اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث على التوالي، و كان المهاجم يلعب في ذلك الوقت مع نادي دينامو كييف وفاز بالدوري السوفييتي الممتاز وكأس الكؤوس الأوروبية وكأس السوبر الأوروبية جميعها في نفس العام.، وعند فوزه بالجائزة، كان عمره 23 عاماً وشهراً و25 يوماً، وهو أصغر من كريستيانو رونالدو ببضعة أشهر فقط عندما فاز بأول جائزة كرة ذهبية له.